Biblioteca de Mação integra Rede Unesco

A Biblioteca Municipal de Mação passou a integrar a Rede das Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da UNESCO (CNU), tendo o Certificado chegado esta terça-feira, 27 de abril.

Para a Câmara Municipal de Mação, “este é mais um passo na certificação e reconhecimento de um trabalho de muita qualidade e a aposta na inovação e diversificação, a pensar em todos”.

Em comunicado, a autarquia rede que “aderir a esta rede dá à Biblioteca Municipal de Mação um campo mais alargado de trabalho e um compromisso maior em levar os objetivos e desafios da UNESCO aos nossos Munícipes”.

Mação é uma das 53 bibliotecas portuguesas que integram esta Rede de Bibliotecas que procura que as bibliotecas que se encontram abertas ao público realizarem atividades em domínios da UNESCO, como a promoção dos direitos humanos, da paz, da diversidade cultural e do diálogo intercultural, a proteção do ambiente e a luta contra o analfabetismo, entre outros.

A candidatura assentou, nomeadamente, no projeto em curso de Recolha do Património Cultural Imaterial. Pressupõe-se que, para conhecer e assimilar a história da construção da cultura de outros povos, deve primeiro conhecer-se a história da própria cultura, saber como se deu essa construção e como foi o processo de evolução e desenvolvimento da mesma. Só assim, se pode conhecer e entender outras culturas. Conhecendo a própria cultura, o indivíduo compreenderá a importância de a manter viva na memória, de proteger e valorizar a cultura como forma de preservar o que somos, as nossas características, a nossa identidade.

O Projeto de Recolha do Património Cultural Imaterial Local dinamizado pela Câmara Municipal, com início em 2020, traduz-se num verdadeiro trabalho de cooperação institucional e de empenho comunitário, que concorre para a salvaguarda das manifestações do património cultural imaterial do território e para a construção de uma base de dados de acesso publico, que permite, através de um Inventário On-Line, registar, partilhar e sedimentar a identidade coletiva do Concelho, bem como na edição de um Livro.

Registe-se que a Câmara Municipal de Mação também integra, desde 3 de junho de 2016, a Rede das Cidades de Aprendizagem pelo trabalho desenvolvido em várias áreas promovendo a aprendizagem ao longo da vida para todos promovendo a inclusão, a prosperidade e a sustentabilidade nas suas cidades.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...