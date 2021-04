Férias de verão náuticas inesquecíveis com a Click&Boat

Ainda sem ideias para as férias de verão? Pois bem, temos uma proposta bem original para si: o que lhe parece alugar um barco e, assim, explorar a costa portuguesa neste verão?

Se não tem barco ou sequer licença para navegar, isso não será um problema. E tudo porque a Click&Boat tem a solução para todas estas questões – ora veja!

De origem francesa, a Click&Boat é uma plataforma que permite aos proprietários dos barcos colocá-los à disposição de quem os quiser alugar e, assim, puder desfrutar de passeios únicos e inesquecíveis! Disponível através de um site e de uma aplicação muito simples de usar, a Click&Boat encontra-se presente em vários países, da França ao Brasil e veio permitir uma nova forma de navegar, tendo por base uma economia colaborativa. Este conceito está relacionado com valores como a sustentabilidade e a solidariedade e diz respeito à partilha de bens materiais. Nesse sentido, a economia colaborativa dá mais importância ao usufruir e ao desfrutar de algo, do que propriamente à posse.



Como funciona o aluguer de barcos?

Mas vamos ao que realmente importa: afinal, como funciona a Click&Boat? Para começar, só precisa, seja no site ou na app., indicar os dias em que deseja fazer o seu passeio de barco e qual seria o seu local de partida. Indique também o tipo de barco que deseja e depois faça a reserva. Posteriormente, o pagamento, assim como o resto do processo é feito de forma online, transparente e 100% confiável.

Além disso, em caso de dúvidas pode sempre comunicar com o proprietário do barco ou falar com o serviço de Apoio ao Cliente, sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida.

Relativamente aos tipos de embarcações disponíveis para alugar, embora o aluguer de veleiros seja bastante popular, tem mais opções à sua escolha. Nesse sentido, além de puder optar por alugar veleiro, pode antes escolher outro tipo de barco, optando antes (por exemplo) pelo aluguer de lanchas, iates ou até de catamarãs.

Para aqueles que não possuem licença ou querem desfrutar em pleno, sem ter de se preocupar com a navegação, além de alugar barcos, a Click&Boat permite também fazer a solicitação de um capitão a bordo. Deste modo, mesmo os que não têm licença para navegar, poderão desfrutar de um passeio de barco.

No caso de preferir navegar o barco você mesmo, pode sempre esclarecer dúvidas com o proprietário do barco. Igualmente importante será consultar previamente a Carta Náutica da zona. Desta forma, poderá informar-se sobre o região, assim como sobre as correntes e outros possíveis perigos, entre outras informações relevantes sobre a zona em questão.



Mas, por que alugar um barco?

Para melhorar, também é possível requisitar (mediante disponibilidade) material para a prática de diversos desportos aquáticos. Por isso, se quiser aprimorar a sua técnica – ou experimentar pela primeira vez – desportos como o surf, o wakeboard ou o ski aquático, basta solicitar o material, adicionando-o ao pedido final.

A par da prática de desportos aquáticos, um passeio é sempre uma oportunidade para uns mergulhos ou simplesmente aproveitar o sol. E se gosta de pescar, tem aqui uma excelente oportunidade para o fazer em alto mar.

Além disso, verá como um passeio de barco pode ser uma excelente forma de explorar a (bela) costa portuguesa e até para (re)visitar locais. De barco, até os sítios que nos são familiares, ganham um novo interesse e adquirem, assim, uma nova perspectiva.

Passeio de barco no Ribatejo

Nesse sentido, não poderíamos deixar de recomendar um passeio pela nossa bela região!

Aproveite a Click&Boat para navegar desde Lisboa, por exemplo, pelo nosso rio Tejo, enquanto aprecia a bela paisagem ribatejana. Das aves aos cavalos selvagens, as margens do nosso Ribatejo estão cheias de surpresas e encantos. Durante o seu passeio, aproveite para fazer umas paragens. Não perca, por exemplo, a ilha dos Amores ou a ilha das Graças.

Igualmente obrigatório será visitar Escaroupim. Certamente que já ouviu falar dos Avieiros! Esta comunidade piscatória destaca-se pelas suas pitoresca casas palafíticas e coloridas, todas decoradas com motivos náuticos associados ao rio e ao mar e são, sem dúvida, um deleite para a vista – e muito fotogênicas! Sobretudo durante o pôr-do-sol!

Aluguer de barco no Porto

Uma das regiões mais buscadas pelos viajantes em Portugal, o Porto é uma combinação ideal de cultura, história, beleza natural e claro, vinho do Porto! Ao alugar um barco no Porto, tire proveito das diversas vinhas à beira do rio Douro, desfrute de uma garrafa no convés do seu próprio barco enquanto assiste ao pôr-do-sol! Ou se desejar um cruzeiro mais imersivo, que tal levar o seu barco alugado no Porto para conhecer a Região Vinhateira do Douro? Visite as quintas, participe de provas de vinhos, descubra as praias fluviais ao longo do caminho…

Além do aluguer de barcos em Lisboa ou no Porto, a Click&Boat oferece-lhe opções por todo o país. Por isso, se quiser planear uma experiência inesqueível para as férias de verão, aqui vão algumas ideias tão boas quanto:





Aluguer de barco em Setúbal



Um outra grande ideia para descobrir os segredos da costa portuguesa sob nova perspectiva, alugar um barco em Setúbal não poderia estar de fora do roteiro. Uma zona composta pela beleza inigualável da Serra da Arrábida e pela biodiverisdade única do Estuário do Sado, a Baía de Setúbal merece uma visita. Descubra as praias desertas da Península de Troia ou até mesmo de Sesimbra, tire proveito dos ventos da região para praticar windsurf, e tudo isso, na privacidade de seu próprio barco alugado.



Aluguer de barco no Algarve

Paraíso náutico português por excelência, a costa algarvia oferece infinitas opções de passeios de barco, em especial para o aluguer de veleiro no Algarve. Tire proveito do clima mediterrâneo, descubra os recifes de corais em Albufeira, acesse facilmente o Algar de Benagil, ou que tal desfrutar de um almoço caseiro a bordo, com vista para a inigualável Ponta da Piedade? Conhecer as praias e ilhas do Algarve nunca foi tão fácil!



Como pode ver, seja para uma escapadinha a dois ou para um dia passado em família e/ou com amigos, um passeio de barco é sempre uma forma inesquecível de passar o tempo.

Ainda mais na atual situação (de pandemia), o aluguer de barcos será também uma forma de desfrutar das suas férias bem longe das multidões e respeitando as recomendações de segurança e distanciamento social. Outra vantagem é, sem dúvida, puder seguir o seu ritmo, sem pressas ou pressões! Apostamos que com estes argumentos finais, acabámos de lhe convencer, não foi?

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...