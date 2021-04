Mário Pereira é o candidato da CDU à presidência da Assembleia Municipal de Alpiarça

Mário Fernando Pereira é o candidato da CDU a presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, às próximas eleições autárquicas.

O atual presidente da Câmara, Mário Fernando A. Pereira, “a quem cabe agora responsabilidade acrescida de ser o rosto desta candidatura à presidência da Assembleia Municipal, tem no seu percurso e intervenção no concelho um factor de credibilidade, rigor e seriedade que por si são razão de confiança. A que se deve somar o que a favor desta candidatura resulta da dimensão colectiva que a CDU corporiza, do valor de trabalho, honestidade e competência que lhe é reconhecida, de um trajecto de décadas de intervenção neste concelho“, refere o comunicado da CDU.

Mário Fernando Atracado Pereira, 51 anos, Licenciado em História e Ciências Sociais, com a profissão de Professor é presidente da Câmara Municipal de Alpiarça desde 2009 e foi vereador da Câmara Municipal de Alpiarça entre 2005 e 2009.

É presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Ecolezíria desde 2013, secretário da Mesa da Assembleia-Geral da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo desde 2013, membro do Conselho Intermunicipal da CIM da Lezíria do Tejo desde 2009, membro do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios Portugueses desde 2013, membro do Conselho de Administração e da Assembleia-Geral da Resiurb desde 2009;

Foi presidente do Conselho Fiscal da Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém entre 2013 e 2017, secretário da Mesa da Assembleia-Geral da Assembleia Distrital de Santarém entre 2009 e 2013, membro do Conselho Económico e Social entre 2009 e 2013.

É membro do PCP desde 1990, Membro da DORSA do PCP, membro da Comissão Concelhia de Alpiarça do PCP. Foi candidato da CDU pelo círculo eleitoral de Santarém às eleições legislativas de 2002, 2005 e 2011. Foi ainda mandatário distrital da candidatura de João Ferreira à Presidência da República em 2021.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...