Município do Entroncamento apoia comércio local e famílias com 30 mil euros de vales de compras

O Município do Entroncamento vai avançar com a campanha “Gosto de Comprar no Comércio Local”, que visa apoiar o comércio tradicional para aumentar o volume de vendas, apoiar os munícipes e em simultâneo fidelizar as compras no Entroncamento.

Esta campanha, que tem um investimento do Município no valor de 30.000 € (trinta mil euros), pretende dinamizar e revitalizar o comércio local, neste período difícil, contribuindo para a recuperação económica do setor, e paralelamente apoiar os cidadãos, nas suas compras, num momento de dificuldade para tantas famílias.

A campanha “Gosto de comprar no comércio local” consiste em vales de compras no valor de 10 €, cujo valor de aquisição é de 5 € e podem ser adquiridos na Galeria Municipal/Centro Cultural do Entroncamento, sita na Rua 5 de Outubro, Entroncamento, a partir do dia 04 de maio, de terça a sábado, entre as 8h30 e as 13h00.

Os vales de compras adquiridos poderão ser utilizados nos estabelecimentos aderentes à iniciativa, até ao dia 31 de julho de 2021, e apenas poderão ser descontados em compras de valor igual ou superior ao dos vales apresentados não havendo lugar a troco ou reembolso e não podem ser convertidos em dinheiro. Os comerciantes podem ainda limitar a compra com vales a 50% do valor das compras, informação que estará visível na montra do estabelecimento.

Cada pessoa pode adquirir no máximo 3 vales de compras, cuja identificação será realizada pelo número de identificação fiscal.

A adesão do estabelecimento comercial poderá ser efetuada, a qualquer momento até ao términus da campanha, através de ficha de inscrição própria, a fornecer pelo município e que estará disponível no sítio institucional na internet do Município do Entroncamento (www.cm-entroncamento.pt)., sendo depois devidamente identificados através de um selo “Gosto de Comprar no Comércio Local – Estabelecimento Aderente”, fornecido pelo Município do Entroncamento.

A lista de estabelecimentos aderentes será divulgada no sítio institucional na internet e na página institucional na rede social Facebook do Município do Entroncamento, assim como noutros meios de comunicação ao dispor do município.

A Campanha “Gosto de Comprar no Comércio Local” é uma organização do Município do Entroncamento em parceria com o comércio local aderente.

