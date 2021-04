Trail do Almonda Virtual 2021 com inscrições abertas

O Trail do Almonda Virtual 2021 realiza-se de 1 a 16 de maio, com finalíssima a 23 de maio. Tem partida junto ao Campo Escola, freguesia de Pedrógão, concelho de Torres Novas. Esta é uma iniciativa do Município de Torres Novas, com a organização técnica da Comissão de Festas Desporto e Lazer de Pedrógão – Caracol Trail Team.

As inscrições para a prova estão abertas de 27 de abril a 14 de maio e devem ser efetuadas através do link: https://www.totalcrono.pt/eventos/TrailAlmonda-2021

A edição será realizada pela primeira vez em formato virtual, com os percursos a serem disponibilizados, após a inscrição, em formato GPX, permitindo o armazenamento e processamento de dados GPS dos participantes. Todos os atletas participantes no Trail do Almonda Virtual, que pretendam ver o seu tempo registado pela organização, devem ter conta na aplicação STRAVA com perfil público, sendo necessário percorrer todo o percurso disponibilizado entre os dias 1 e 16 de maio.

O atleta deverá guardar a sua atividade como prova e partilhar, no prazo máximo de 24h, com a organização para o endereço de e-mail: infototalcrono@gmail.com. Os cinco primeiros da geral masculina e feminina, que tiverem os tempos válidos mais rápidos, ficam apurados para a prova final no dia 23 de maio.

O Trail do Almonda Virtual tem um percurso de cerca de 18km e o atleta deverá levar, durante toda a prova: telemóvel com autonomia, manta térmica e um reservatório de água com quantidade suficiente para garantir a hidratação na deslocação.

Conheça as normas de participação em: https://www.cm-torresnovas.pt/images/documents/Desporto/Trail_do_Almonda_Virtual_Normas_Participacao_2021.pdf

