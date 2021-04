Uber Eats já está disponível em Abrantes

O Uber Eats, a aplicação de entrega de refeições e produtos da Uber, já está disponível em Abrantes. A seleção de restaurantes do Uber Eats em Abrantes inclui opções favoritas como o São Lourenço by Trincanela e o Café Restaurante Sopadel. Além da parceria exclusiva com a McDonald’s estão também disponíveis opções de eleição como a Telepizza, entre outros.

Face ao atual período desafiante que o sector da restauração atravessa, o Uber Eats dispõe da aplicação – Restaurant Manager – para ajudar os seus restaurantes parceiros a avaliar diversos detalhes dos seus negócios de entrega ao domicílio e melhorar o volume de vendas através da monitorização e análise de vendas, tendências e objetivos. Os insights dos clientes disponíveis no painel desta nova app vão permitir ajudar os restaurantes a analisar a melhor interação a adotar com os utilizadores das suas lojas no Uber Eats – desde o feed ao menu, até ao carrinho e o próprio check-out. Desta forma, são facultados aos restaurantes insights exclusivos sobre os seus negócios e do comportamento dos utilizadores.

Como parte do seu plano para apoiar os restaurantes desde o início da pandemia 2020, o Uber Eats, disponibiliza ainda uma nova opção para restaurantes – Pedidos Online. Esta opção da plataforma permite aos restaurantes que aderirem, receberem pedidos de entrega e de recolha através do seu próprio website, mas com toda a tecnologia, rede de parceiros de entrega, o serviço de pagamentos e suporte ao cliente do Uber Eats. De forma a continuar a demonstrar o apoio da Uber ao sector da restauração e do comércio durante o período de crise, este serviço tem uma taxa de serviço descontada de 10%, uma redução significativa em relação à taxa de serviço base do serviço completo do Uber Eats para restaurantes.

Ofertas de descontos em Abrantes

Para celebrar este lançamento, o Uber Eats vai oferecer um desconto de 10€ em todos os pedidos a partir de 15€. Basta fazer download da aplicação no smartphone e inserir o código: OLAABRANTES. Condições: A Oferta é válida até 30 de maio de 2021. Oferta válida apenas em Abrantes. Valor mínimo em cada pedido de 15€. A Oferta não é acumulável com outras promoções.

Atualmente, o Uber Eats cobre mais de 65% da população portuguesa, disponível em mais de 60 cidades nacionais. O Uber Eats liga os utilizadores aos seus restaurantes favoritos da cidade e, neste momento, a oferta já inclui mais de 6.000 restaurantes disponíveis em Portugal, tendo começado com 90 restaurantes parceiros aquando do lançamento em Lisboa em 2017. Com a aplicação Uber Eats é possível encomendar refeições para todos os gostos, ocasiões e locais, sempre sem valor mínimo por encomenda todos os dias.

A nível global, o Uber Eats dispõe de mais de 500.000 restaurantes parceiros em mais de 6.000 cidades de mais de 30 países e 6 continentes. Relativamente aos mais de 500.000 restaurantes no Uber Eats, cerca de 7.000 destes são conceitos de “restaurante virtual”, sendo que a maioria dos quais opera em restaurantes licenciados já existentes fisicamente.

