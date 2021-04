Câmara de Salvaterra de Magos adquire nova viatura para recolha de resíduos sólidos urbanos

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos adquiriu uma nova viatura para a recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) no concelho, investimento de 159.162.00€.

A aquisição desta viatura surge na sequência de uma outra adquirida há cerca de um ano e enquadra-se no esforço que vem sendo desenvolvido por parte da autarquia de renovação da frota municipal antiga e de melhoria do serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos, nomeadamente com o reforço, em cerca de 30%, do número de contentores e com o aumento do número de dias de recolha.

A viatura tem uma capacidade de recolha de 15 metros cúbicos e vai permitir substituir uma outra com quase duas décadas, continuando a dar resposta às necessidades do Município em matéria de recolha do lixo, higiene pública e proteção do ambiente.

