Centro Cultural do Cartaxo reabre e mostra bastidores ao público

Depois de meses encerrado por força das medidas do estado de emergência, o Centro Cultural do Cartaxo celebra a reabertura com um talk-show, uma estreia nacional e uma visita virtual que vai permitir ao público conhecer o interior do edifício.

Durante o tempo em que o Centro Cultural esteve encerrado ao público, a Câmara Municipal do Cartaxo trabalhou em parceria com uma empresa do concelho para construir um novo modo de se apresentar ao público – uma visita virtual, criada pela Futour, que permite mostrar os espaços aos quais, habitualmente, apenas as equipas técnicas e os artistas acedem.

Para o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, “a visita virtual que a Futour ofereceu ao Centro Cultural, de modo solidário, sem qualquer contrapartida, é um exemplo da ligação deste espaço à comunidade e constitui mais um motivo de orgulho nas empresas que, num tempo tão difícil e adverso, continuam a trabalhar e a contribuir para o desenvolvimento do concelho”.

Fernando Amorim, responsável pelo pelouro da Cultura na autarquia, afirmou “a gratidão que temos pela visita virtual criada pela Futour para o Centro Cultural do Cartaxo”.

Não só pelo modo como a visita virtual dá a conhecer os dois auditórios, mas também por mostrar a qualidade das instalações e do equipamento técnico de que o Centro Cultural dispõe, o autarca considera que “ vai contribuir para reforçar a ligação do Centro Cultural ao seu público e vai ser uma ferramenta essencial para apresentar este espaço municipal junto de parceiros. Vai permitir promover o Centro Cultural como espaço com elevado potencial para receber diversos tipos de eventos, sejam culturais, artísticos ou institucionais”.

A Futour é especialista em virtual tours e conteúdo 360 o

Com um portfólio de clientes diversificado – do setor imobiliário à restauração ou à produção vitivinícola – a empresa sediada no Cartaxo, oferece serviços especializados em fotografia, vídeo e conteúdo 360o .

O trabalho desenvolvido pela Futour permite a promoção de espaços junto de potenciais clientes, sem que estes tenham de visitar presencialmente instituições, restaurantes, habitações, espaços empresariais, unidades de produção ou, como no caso do Centro Cultural, equipamentos públicos.

A visita virtual permite manter o contacto com comunidades ou clientes ainda que os espaços físicos se encontrem encerrados, o que se revelou especialmente importante desde o início pandemia da doença Covid-19. Permite também planear e trabalhar com parceiros à distância, seja à distância de reuniões por videoconferência, seja à distância com clientes internacionais. Outra mais valia da visita virtual, é a possibilidade de apresentar áreas técnicas e dar a conhecer equipamentos, em total segurança.

Para conhecer os projetos desenvolvidos pela empresa, visite o seu site

http://futour.pt/

Para fazer uma visita virtual ao Centro Cultural do Cartaxo, entre por aqui

https://centrocultural-visitavirtual.cm-cartaxo.pt/

➽ Primeiros espetáculos na reabertura do Centro Cultural do Cartaxo:

29 abril – quinta-feira – 20h00

Depois, vai-se a ver e nada

Gravação ao vivo do programa da RTP, com o convidado especial José Raposo.

Entrada grátis mediante levantamento prévio de bilhete no Centro Cultural.

7 de maio – sexta-feira – 19h30

Estreia Nacional

Praça dos Heróis

de Thomas Bernhard

com encenação de David Pereira Bastos

Coprodução Teatro Nacional D. Maria II

Bilhetes (10 €) disponíveis no Centro Cultural e em Ticketline a partir de quarta-feira, dia 28 de abril.

No âmbito da pandemia da doença Covid-19, o Centro Cultural do Cartaxo recebe o público cumprindo regras e medidas de segurança. Consulte o Plano de Contingência do Centro Cultural do Cartaxo na íntegra https://bit.ly/3j4BRGm

➽ Horário da Bilheteira

(este horário pode ser alterado em função de mudanças nas medidas do estado de emergência em vigor)

Quarta a sexta-feira – 15h00 às 20h00

