Coruche está a desenvolver estratégia para o desenvolvimento do turismo do município

O Município de Coruche, em colaboração com o IPDT – Turismo e Consultoria, vai desenvolver e implementar uma Estratégia para o setor do Turismo. “O objetivo passa pela definição de uma estratégia estruturada, explorando a oferta disponível no território, consolidando-a nos seus elementos diferenciadores”, refere uma nota da autarquia. O objetivo é tornar Coruche um destino atrativo para visitantes, nacionais e internacionais, que deixem no território marcas positivas para todos os residentes.

A nota de imprensa adianta que a pertinência deste trabalho, que agora se inicia, remete para a um novo recomeço, para a tão esperada retoma da normalidade e do consequente aumento da mobilidade, que voltará a permitir o usufruto dos benefícios que o turismo acarreta para a saúde física e mental das pessoas.

O Município de Coruche acredita que reúne todos os recursos e condições para atrair uma nova procura com valores assentes na busca pela natureza e pelas tradições preservadas.

A sessão inicial de apresentação do projeto decorreu ontem pelas 18h30, em formato online, com a participação de Célia Barroso, vereadora do Turismo de Coruche, Vítor Silva, presidente da Região do turismo do Alentejo e dos agentes públicos e privados com ligação ao turismo do Município, bem como da equipa do IPDT, responsável pelo projeto.

O turismo tem registado um crescimento contínuo, sendo um pilar estratégico para o desenvolvimento sustentado das regiões. Por esse motivo, o IPDT frisa que é fundamental existir mobilização e cooperação de todos no processo estratégico que vai ser delineado para Coruche, uma vez que a união de forças dos parceiros envolvidos permitirá impulsionar a competitividade e o crescimento económico.

Esta abordagem vai promover um posicionamento diferenciador do destino junto dos principais mercados emissores de turistas e dotar os agentes económicos de ferramentas essenciais para desenvolver os seus negócios, colocando Coruche no mapa nacional de destinos de referência e visitação obrigatória.

O documento estratégico, que resultará de um trabalho contínuo de cerca de 9 meses, elaborado por uma equipa técnica de referência e com financiamento do Programa Operacional Regional do Alentejo – Alentejo 2020, no âmbito da P.I. – Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de base comunitária” (FEDER), apresentado à Associação para a Promoção Rural da Charneca Ribatejana, vai integrar um plano de ação que instruirá a implementação das medidas necessárias ao desenvolvimento sustentado do setor do turismo de Coruche.

