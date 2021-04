Escola de Alvega vai ser requalificada com investimento de meio milhão de euros

Foi aprovado esta terça-feira, dia 27 de abril, em reunião da Câmara de Abrantes, o projeto referente à empreitada de requalificação da Escola de Alvega que irá ser lançada em breve, com o preço base de 441.822,42€.

Com um prazo de execução de 180 dias, a intervenção irá incidir ao nível da fachada, com pinturas e substituição de toda a caixilharia de forma a melhorar o comportamento térmico do edifício; a criação de acessibilidade para mobilidade reduzida, com a construção de duas rampas (uma na entrada principal do edifício e a outra de acesso a sala polivalente no piso -1).

No piso -1 da escola será criada uma sala polivalente, que servirá para eventos ou para atividade física no interior, em caso de condições climatéricas adversas; os anexos existentes serão transformados em balneários e zona de sanitários de apoio ao espaço exterior, com a retirada da cobertura de amianto.

No piso 0, vai ser criada uma instalação sanitária para mobilidade condicionada; o refeitório e copa irão passar para este piso de entrada, cumprindo todos os requisitos técnicos; haverá uma sala de atividades para o pré-escolar; a par com a sala de professores e a sala dedicada ao pessoal não-docente.

Já no piso 1, todas as instalações sanitárias vão ser remodeladas e ampliadas. Serão instaladas salas de aula, uma sala polivalente, a Biblioteca/Centro de Recursos e o Gabinete de Coordenação.

No âmbito desta intervenção, vão ainda ser substituídos todos os pavimentos de circulação.

Para Manuel Jorge Valamatos, a intervenção na Escola de Alvega “é muito importante para que os alunos desta escola tenham as mesmas condições que os restantes alunos do Concelho porque todos os nossos alunos são iguais e temos de olhar para todos da mesma maneira”. O Autarca referiu ainda que “Nós temos uma escola em Alvega e não queremos que os nossos alunos da zona de Alvega vão estudar para outro Concelho porque a sua escola não tem condições, e este é o nosso trabalho e a nossa responsabilidade”, reforçando também na sua intervenção que “temos que criar no nosso Concelho as melhores condições para que os nossos alunos possam frequentar a escola com dignidade”.

A Escola EB1/JI de Alvega é atualmente frequentada por 69 alunos, dos quais 44 são do 1º Ciclo e 25 do Jardim de Infância, num total de três turmas (duas de 1º Ciclo e uma de Jardim de Infância).

