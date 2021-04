Fabrióleo, em Torres Novas, multada em 400.000 euros pela Agência Portuguesa do Ambiente

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) condenou a Fabrióleo – Fábrica de Óleos Vegetais, em Torres Novas, ao pagamento de uma coima de 400.000 euros pela prática de quatro contraordenações ambientais muito graves, divulgou hoje este organismo.

A decisão administrativa, ainda não transitada em julgado, condena a empresa pela prática de duas infrações cometidas em 2015, detetadas em fiscalizações do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR, e outras duas de 2017, resultantes de ações inspetivas da APA/ARH (Administração da Região Hidrográfica) do Tejo e Oeste.

A primeira contraordenação, de março de 2015, respeita à rejeição de águas degradadas diretamente para um terreno de montado situado junto à fábrica, que apresentava alguns sobreiros secos nos locais onde passavam as escorrências, tendo os militares da GNR verificado a existência de buracos e tubos no muro da unidade por onde eram despejadas as águas.

A segunda contraordenação, de setembro de 2015, surge na sequência de ter sido detetada, junto à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da fábrica, uma construção em betão numa área de cerca de 500 metros quadrados e que se estendia até cerca de dois metros da ribeira do Pinhal, ali existente.

Questionado o proprietário, este disse aos militares da GNR que a obra se destinava à construção de uma ETAR biológica, admitindo não ter pedido autorização para utilização de recursos hídricos, lê-se na sentença.

Já em julho de 2017, numa ação inspetiva da ARH Tejo e Oeste no âmbito da monitorização do título de utilização de recurso hídrico, foi verificado o incumprimento do parâmetro de carência química de oxigénio, que apresentava valores mais de três vezes superiores ao permitido, situação que se agravou na verificação realizada em setembro do mesmo ano, na qual foi ainda detetado um valor de PH bastante inferior ao permitido.

Na decisão agora divulgada, a APA condenou a Fabrióleo ao pagamento de uma coima de 350.000 euros por uma contraordenação ambiental muito grave e de três pela prática, negligente, de contraordenação ambiental muito grave, uma no valor de 50.000 euros, outra de 25.000 euros e outra de 35.000 euros.

Em cúmulo jurídico, foi determinado o pagamento de uma coima única no valor de 400.000 euros.

Nas sanções acessórias aplicadas incluem-se a suspensão da Licença de Utilização de Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais pelo prazo máximo de três anos, tendo a empresa que adotar as “medidas adequadas de prevenção de danos ambientais” decorrentes desta suspensão, para “prevenir o abandono e degradação das suas instalações e originar efeitos nocivos ao ambiente” nesse período.

A empresa foi ainda condenada a repor “a situação anterior, procedendo à demolição da construção efetuada na margem da ribeira do Pinhal, sem título para o efeito, devendo observar todas as medidas indispensáveis à minimização de impactes ambientais, designadamente infligindo-se a obrigação de correto encaminhamento das águas residuais ali acumuladas, garantindo que não permitirá descargas acidentais para o solo e meio hídrico”.

A empresa tem ainda de “dar correto encaminhamento e destino a todos os resíduos de construção e demolição daí decorrentes, e outros espalhados no solo do terreno, devendo repor o solo no estado mais próximo ao que se encontrava antes de ter encetado tais obras no local”, acrescenta a APA.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...