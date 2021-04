Município de Abrantes investe mais de 100 mil euros no Parque Náutico de Recreio e Lazer de Aldeia do Mato

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou no dia 27 de abril, em reunião extraordinária, o projeto da empreitada de reabilitação dos Percursos Pedonais e instalação de um módulo de instalações sanitárias amovíveis, no Parque Náutico de Recreio e Lazer de Aldeia do Mato, com preço base (máximo) de 105.847,42€, acrescido de IVA.

O presidente da Câmara, Manuel Jorge Valamatos, relembrou que a qualidade ambiental das duas praias fluviais do Concelho – Aldeia do Mato e Fontes – localizadas nos braços da Albufeira de Castelo do Bode, tem vindo a ser reconhecida pela Associação Bandeira Azul da Europa, através da atribuição da Bandeira Azul, galardão que atesta a qualidade da água, equipamentos e serviços destas duas zonas de lazer, sublinhando ainda a enorme procura turística desses espaços.

Pretende-se com esta intervenção proceder à recuperação de um conjunto de estruturas em madeira existentes, nomeadamente guardas, escadas, paliçadas de sustentação de taludes e rampa de acesso à praia fluvial para pessoas com mobilidade condicionada, em duas áreas, a área envolvente à praia fluvial e a área envolvente aos bungalows, tendo em vista a melhoria das condições de acessibilidade, em segurança e conforto de utilização, para os utentes do Parque Náutico de Aldeia do Mato. Por outro lado, para melhorar os equipamentos de apoio, pretende-se ainda proceder à instalação de um módulo de instalações sanitárias amovível, junto ao pavilhão para recolha de embarcações, de forma a assegurar condições de segurança em tempo de pandemia COVID-19, para os utentes do Parque, especificamente para evitar a aglomeração de pessoas em filas de espera junto aos sanitários e garantir a sua limpeza e higienização entre utilizações, sem interrupção do respetivo funcionamento.

Com a aprovação do projeto ficam reunidas condições para candidatar a obra a comparticipação financeira por fundos comunitários, no âmbito da CCDR Centro.

Está previsto que a empreitada decorra no prazo de 60 dias, sendo que o concurso será lançado brevemente, prevendo-se que a sua conclusão coincida com a próxima época estival.

O Parque Náutico de Aldeia do Mato, construído pela CMA em 2002, é um local agradável e com potencialidades únicas, que a Câmara tem vindo a valorizar, apresentando-se como um centro de veraneio, ideal para quem gosta da natureza e os desportos náuticos. Dentro das atividades que proporciona destaca-se a vela, remo, canoagem, passeios em gaivotas e kayaks, o windsurf, a pesca, natação e os passeios de barco. Dispõe de bar, parque de merendas e bungalows. O espaço envolvente da praia fluvial é ideal também para a realização de percursos pedestres, BTT e orientação.

