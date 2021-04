Município de Azambuja premiou os vencedores do XIV Concurso Literário do Concelho

O Município de Azambuja realizou, no passado dia 26 de abril, a cerimónia de entrega de prémios do XIV Concurso Literário de âmbito concelhio. Devido ao estado de pandemia, a cerimónia de entrega dos prémios, foi restrita aos vencedores, tendo sido transmitida em direto na página de Facebook do Município de Azambuja.

O concurso destinou-se a todas as pessoas que trabalhem, residam ou sejam naturais do Concelho de Azambuja, com destaque para os alunos dos Agrupamentos de Escolas de Azambuja, de Vale-Aveiras e do Alto de Azambuja.

Foram atribuídas cerca de duas dezenas de distinções, entre vencedores e menções honrosas nas várias categorias – poesia, conto, crónica, banda desenhada e texto dramático. Quanto a prémios, a melhor obra de cada categoria foi contemplada com prémio no valor de 75,00€ no primeiro escalão, 150,00€ no segundo e de 200,00€ no terceiro escalão.

De salientar que este concurso é dinamizado pela Rede de Bibliotecas Municipais de Azambuja em articulação com as bibliotecas dos três agrupamentos de escolas.

Os objetivos passam por fomentar o gosto pela leitura, estimular o espírito de iniciativa, desenvolver e incentivar a escrita criativa e divulgar o que de bom se escreve em todo o Concelho de Azambuja. Entre os critérios avaliados pelo júri do concurso estiveram, nomeadamente, a qualidade literária e a criatividade, a correção linguística, a organização e a coerência do texto.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...