Município de Santarém lança hasta pública para concessão do Restaurante no Jardim das Portas do Sol

A Câmara de Santarém vai realizar uma hasta pública, no dia 25 de maio, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, às 14h30, com vista ao arrendamento comercial do Restaurante no Jardim das Portas do Sol, em Santarém.

O valor base de licitação para a concessão do espaço é de 600,00 euros/mês + IVA, e os lances subsequentes são fixados em montante não inferior a 10% do valor base de licitação.

Os candidatos devem elaborar as propostas e entregá-las, até dia 21 de maio, às 16h30, de acordo com as cláusulas dos pontos 6 e 7 do Caderno de Encargos.

As propostas devem ser apresentadas em subscrito fechado, identificando-se no exterior do mesmo a designação do presente procedimento e a identificação do proponente, devendo estas ser dirigidas à Comissão da hasta pública e endereçadas ao Departamento de Administração e Finanças/Divisão de Finanças/Secção de Património do Município de Santarém, Praça do Município 2005 – 245 Santarém.

O Caderno de Encargos está disponível para consulta na Divisão de Finanças – Secção de Património, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30, bem como no Portal do Município, em: https://www.cm-santarem.pt/apoio-ao-municipe/editais-avisos?download=4145:edital-147-2021-hasta-publica .

