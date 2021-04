Município de Santarém mantém apoios financeiros aos ranchos folclóricos e bandas filarmónicas

O Município de Santarém firmou acordos de colaboração com os Ranchos Folclóricos e as Bandas Filarmónicas do Concelho, assegurando o apoio financeiro à atividade regular das associações. Considerando que 2020 foi um ano pandémico, que não permitiu a dinamização da maioria das iniciativas culturais, o Executivo Municipal aprovou a seguinte medida: as verbas atribuídas e não gastas em 2020 foram atribuídas como apoio extraordinário, no presente ano, às associações que não as puderam receber, sendo este valor acrescido às verbas normais atribuídas anualmente – Ranchos não Federados: 2.500€; Ranchos Federados: 3.000€; Bandas Filarmónicas: 5.000€.

Mais aprovou que o período de dinamização das atividades, não terminasse em abril, como estava previsto, mas que fosse prorrogado até final do ano civil de 2021; bem como que as despesas que justificam os apoios financeiros do Município, pudessem englobar gastos de maior abrangência e fundamentais para a continuidade da existência e do trabalho que é desenvolvido pelos Ranchos e Bandas do Concelho.

De realçar que o Município tem mantido os montantes dos apoios financeiros ao associativismo cultural, no reconhecimento da valorização da identidade sociocultural de todas as Associações do Concelho.

