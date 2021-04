Santarém – Atendimento ao Consumidor dias 3 e 17 de maio online ou por telefone

O atendimento do jurista da DECO realiza-se nos dias 3 e 17 de maio, das 10h00 às 13h00, online ou por telefone, no contexto do estado de emergência decretado, face à pandemia COVID-19 que vivemos, mediante marcação prévia, através do telefone: 243 304 400/8 e do e-mail: ciac@cm-santarem.pt , da Câmara Municipal de Santarém e do telefone: 234 329 950.

Esta iniciativa, realiza-se no âmbito do protocolo entre o Município de Santarém e a DECO, com o objetivo de prestar a melhor resposta possível às necessidades dos consumidores.

O atendimento da DECO, no contexto deste Protocolo de Colaboração com o Município de Santarém, funciona com dois tipos de apoio em simultâneo: atendimento telefónico pelo Jurista da DECO (diariamente disponível) e atendimento através de Videochamada (Skype) pelo técnico da DECO, na data e horário agendados.

Este serviço é gratuito, ao Abrigo deste Protocolo CMS/DECO, somente para Munícipes do concelho de Santarém, que podem esclarecer as mais variadas dúvidas sobre os direitos do consumidor.

Promover a informação e defesa dos consumidores é o objetivo destas sessões de atendimento ao consumidor que a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor realiza todos os meses, em Santarém.

