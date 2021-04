Startup Santarém acolhe mais duas empresas e fica com nova ala esgotada

A Startup Santarém, incubadora de empresas criada e gerida pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai acolher, já a partir do dia 1 de maio, mais duas empresas incubadas. RJ Consulting e Digit vão ser recebidas na nova ala da Startup Santarém, que fica, assim, com a sua capacidade esgotada.

Foi em março de 2016 que a NERSANT, em parceria com o Município de Santarém, levou a cabo a criação da Startup Santarém, através da recuperação de um dos edifícios principais da antiga Escola Prática de Cavalaria de Santarém. O espaço tem sido um sucesso, com a infraestrutura a esgotar rapidamente a sua capacidade, o que levou a NERSANT a alargar a Startup Santarém a uma nova ala da antiga escola Prática de Cavalaria. A nova ala, aberta desde fevereiro de 2020, fica agora com a sua capacidade esgotada, com a entrada de mais duas empresas – RJ Consulting e Digit – já no início do próximo mês de maio.

De referir que a Startup Santarém é um centro de inovação empresarial dedicado ao acolhimento de empreendedores e instalação, incubação e aceleração de empresas. A estrutura, para além de facultar recursos e serviços especializados às empresas incubadas, disponibiliza espaços devidamente equipados, suporte administrativo, avaliação do potencial de valorização e apoio à elaboração de projetos. No total, e com a entrada das novas incubadas, a Startup Santarém alberga um total de 44 empresas.

Os interessados em saber mais informações sobre o espaço podem fazê-lo através dos contactos cies@nersant.pt ou 243 321 999.

