Bandeira azul distingue praia fluvial do Carvoeiro pelo 15.º ano

A Praia Fluvial de Carvoeiro, no concelho de Mação, volta a receber o galardão Bandeira Azul, uma distinção que lhe confere qualidade e excelência pelo 15.º ano consecutivo. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela Associação Bandeira Azul da Europa, em conferência de imprensa, no âmbito da divulgação das Praias com Bandeira Azul 2021.

Em comunicado, a Câmara de Mação afirma que “este é um motivo de orgulho para o nosso Município e o reconhecimento do trabalho que, ano após ano, é feito por muitas pessoas e entidades para que tudo esteja em conformidade, respeitando os rigorosos critérios exigidos pelas entidades competentes. Prova disso é a atribuição desta distinção desde há 15 anos e que muito tem ajudado a elevar o nome de Mação, sendo esta Praia uma referência a nível regional e nacional, integrando os itinerários dos veraneantes que todos os anos nos visitam”.

A Associação Bandeira Azul da Europa refere que são 372 praias, 16 Portos de Recreio/Marinas e 11 Embarcações Ecoturísticas galardoadas com Bandeira Azul, pelo Júri Internacional, em 2021, o que significa um aumento de 12 Bandeiras Azuis em relação a 2020”.

O aumento do número de Bandeiras Azuis atribuídas é a consequência do “excelente desempenho, que os vários promotores tiveram na época balnear de 2020, que requereu um envolvimento e um empenho excecionais no cumprimento de regras de segurança, para que todos pudessem usufruir de um local tão saudável e de excelência como são as nossas Praias“.

Em 2021, “Ir à praia em Segurança” continua a significar mais do que ter cuidado com o mar ou com o sol, mantém-se a necessidade de cumprir todas as normas associadas ao combate à COVID-19, definidas pela Direção Geral de Saúde.

Recuperação de Ecossistemas” é o tema escolhido para o Programa Bandeira Azul 2021. Este tema revelou-se incontornável, considerando que a degradação dos ecossistemas tem um impacto direto no bem-estar de cerca 3,3 mil milhões de pessoas, de acordo com a Assembleia Geral das Nações Unidas, que declarou 2021-2030 como a Década das Nações Unidas para a Recuperação dos Ecossistemas.

Com atividades partilhadas entre a Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP), em 2021 inicia-se uma década de grande relevância na preservação do nosso futuro.

Mação e as suas praias serão palco de algumas atividades de sensibilização.

A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade ambiental atribuído anualmente às praias e portos de recreio e marinas que se candidatam e que cumpram um conjunto de critérios. Os Critérios do Programa Bandeira Azul estão divididos em 4 grupos: Informação e Educação Ambiental; Qualidade da Água; Gestão Ambiental e Equipamentos e Segurança e Serviços.

A Praia Fluvial de Carvoeiro é uma das três Praias Fluviais do Concelho. Esta praia localiza-se na localidade que lhe dá o nome, a cerca de 25 minutos de Mação. É sempre uma agradável surpresa para todos os que a visitam, não só pelo enquadramento natural, mas também pela qualidade das infraestruturase que têm vindo a melhorar de ano para ano. Dispõe de vários equipamentos que permitem ao visitante passar ali um dia agradável, como balneários, bar, parque de merendas, churrasqueiras, espreguiçadeiras e toldos de palha, posto de primeiros socorros, estacionamento. Está dividida com zona de banhos para adultos e para crianças e é uma praia vigiada por nadadores-salvadores. Tem cadeira anfíbia para pessoas com mobilidade reduzida.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...