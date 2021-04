Bombeiros Sapadores de Santarém iniciam novo mês de greve no 1.º de Maio

O SNBS – Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores promove uma concentração, entre as 15h e as 17h, do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador na Praça do Município em Santarém, em apoio os Bombeiros Sapadores de Santarém que iniciam nova Greve, “em virtude de a Autarquia teimar em não acautelar os direitos daqueles profissionais”.

O SNBS – Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores organiza uma concentração nacional no 1.º de Maio dos Bombeiros Sapadores, que vão estar concentrados em frente ao Ministério da Administração Interna (Praça do Comércio), entre as 12h e as 14h, “para demonstrar o seu profundo desagrado com o senhor Ministro que anda há 1 ano a ignorar este Sindicato, apesar das diversas interpelações ao seu gabinete, ao gabinete do Primeiro-ministro, e até mesmo ao Senhor Presidente da República”.

“Esta concentração será uma última chamada de atenção para o descontentamento da forma como a carreira dos Bombeiros Sapadores está (des)regulamentada, o que origina problemas sérios com diversas Autarquias”, refere o SNBS.

Segundo o Sindicato, a partir desta concentração, “serão tomadas outras medidas mais gravosas, caso o senhor Ministro teime em continuar a reunir com outros sindicatos (cujos representantes são candidatos a autarquias pelo PS) e não reúna com o único Sindicato Independente, que tem propostas concretas para apresentar e resolver problemas”.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...