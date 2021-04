Carnes de Capoeira à mesa em maio em Arruda dos Vinhos

A Mostra Gastronómica “Carnes de Capoeira”, que conta com quase uma dezena de edições, decorrerá durante o mês de maio em 20 restaurantes aderentes, dinamizando a gastronomia local e convidando a visitar o concelho de Arruda dos Vinhos – Vale Encantado.

Os restaurantes aderentes prepararam pratos de coelho, faisão, frango, galinha, galo, pato e peru confecionados com toda a sabedoria tradicional e com os inconfundíveis sabores dos produtos locais, para esta mostra que se pretende que seja uma grande comemoração do desconfinamento da restauração.

Aliam-se a esta iniciativa cinco produtores de vinho embaixadores da tradição vitivinícola do concelho (Adega Cooperativa de Arruda dos Vinhos, Casa do Remoinhal, Condado Portucalense, Ezequiel Carvalho, Monte Bluna e Quinta de S. Sebastião) e sete promotores turísticos (Academia de Dressage, ADV Moto Tours, Casal Portinho, Equal for All, Iviagens, Quinta de Santa Maria e Quintinha dos Cavalos) com descontos e promoções durante o mês de maio.

Restaurantes aderentes: A Nortenha, A Tasca do Beco Torto, A Tasca do Russo, Ao Forno Restaurante, Cantinho da Granja, Cantinho d’Arruda, Casa do Benfica, Club dos Bifes, Mercearia do Prato, Moleiro’s, O Barril, O Galo-do-Carrasqueiro, O Lagar do Mário, O Solar da Recta, O Trevo, O Saloio, Os Temperos do Rancho, Sonho Imprevisto, Taberna da Ti’ Amélia e Taberna do Luís.

Os restaurantes e parceiros da iniciativa funcionarão de acordo com as restrições determinadas pelo Governo à data. Toda a informação em http://www.cm-arruda.pt/Carnes-de-Capoeira

