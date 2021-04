Colheitas para análises regressam à Unidade Hospitalar de Abrantes

A unidade de colheita para análises do Serviço de Patologia Clínica, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, instalada no Estádio Municipal de Abrantes vai regressar ao edifício da Unidade Hospitalar desta cidade.

Assim, a partir do dia 03 de maio, próxima segunda-feira, os utentes que precisem de fazer colheita para análises, passam a dirigir-se ao Serviço de Patologia Clínica instalado na Unidade Hospitalar de Abrantes.

Recorde-se que a colheita de sangue esteve instalada em espaço cedido pela autarquia de Abrantes, no âmbito da colaboração que este Município prestou ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, durante o período mais crítico do combate à pandemia, altura em que a Unidade Hospitalar de Abrantes esteve condicionada pelo plano de contingência da Covid-19.

No momento em que a evolução favorável da pandemia permite que os diferentes Serviços retomem progressivamente a sua atividade assistencial, em condições tendencialmente de normalidade, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo agradece a disponibilidade demonstrada pelo Senhor presidente do Município de Abrantes, no apoio logístico que sempre deu ao CHMT, em particular e no caso do Serviço de Patologia Clínica, na instalação quer do posto de Drive-thru para testes à Covid-19, quer na instalação da unidade de colheita para análise.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...