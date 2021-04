Está a chegar o Mês da Cultura Tauromáquica em Azambuja (online)

O Município de Azambuja anuncia, para o mês de maio, o habitual “Mês da Cultura Tauromáquica em Azambuja”, agora em formato online. Esta edição decorrerá de 1 a 26 de maio e culminará, como tem sido tradição nos últimos anos, com a realização da Bicentenária Feira de Maio.

Tem início já este fim-de-semana, com a inauguração oficial às 17h30 e de seguida, o lançamento da exposição “Taurus Murus”. Esta exposição é uma organização do Município de Azambuja e conta com 20 imagens em grande formato, relacionadas com as várias áreas da tauromaquia, espalhadas pelas ruas da vida, nos lugares mais emblemáticos. A exposição estará patente durante o mês de maio.

A encerrar o primeiro dia, sábado, pelas 21h30, poderá assistir em direto a um colóquio “Tauromaquia: E depois da máscara?”, uma organização da UTA – União de Tertúlias de Azambuja.

Para dinamizar este colóquio e partilhar a sua perspetiva, estão convidadas quatro figuras ligadas ao universo da tauromaquia. A moderar o colóquio estará Gonçalo Ferreira e como intervenientes, estarão presentes, Luís Miguel Pombeiro – empresário taurino, Vasco Pereira – Cabo do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, Luís Rouxinol Jr. – Cavaleiro Tauromáquico e Dr. Joaquim Grave – Ganadero.

No domingo, dia 2, pelas 21h00, convidamos a assistir a um momento de literatura, por Francisco Rei, um jovem de Azambuja colecionador de livros ligados às diversas áreas da tauromaquia, que tem vindo a enriquecer o seu espólio desde muito cedo.

Pelas 21h30, poderá assistir ao colóquio “A arte de pegar toiros”, uma organização da Associação Cultural “A Poisada do Campino”.

Este colóquio, contará com João Lucas a moderar esta conversa e como intervenientes, estarão presentes na mesa, Pedro Torres do Grupo de Forcados Amadores de Santarém, José Luís Gomes do Grupo de Forcados Amadores de Lisboa, Lourenço Luzio do Grupo de Forcados Amadores de Azambuja e Diogo Durão da Associação Nacional de Grupos de Forcados.

Será um mês repleto de atividades ligadas à tauromaquia, com variados colóquios, exposições, espetáculos, visitas a tertúlias e um momento de literatura ligada à temática. Este conjunto de conteúdos estará acessível a todo o público no Facebook da Feira de Maio de Azambuja.

À semelhança do ano anterior, a Câmara Municipal de Azambuja lança um desafio à população, intitulado #MAIOÀJANELA. O desafio consiste em decorar as janelas, varandas e montras com vários adereços, de forma a engalanar a nossa vila e manter a tradição que se assinala anualmente no mês de maio. Todos os participantes deverão publicar uma fotografia no seu perfil de facebook ou enviar para o facebook da Feira de Maio de Azambuja e utilizar a hashtag #MAIOÀJANELA. Todas as participações serão partilhadas na página de Facebook da Feira de Maio de Azambuja.

Propõe-se, assim, reviver o mês mais simbólico para esta terra, com iniciativas dedicadas às diferentes áreas da tauromaquia e das tradições culturais que fazem parte da herança dos azambujenses. Não esquecer, todos os eventos do Mês da Cultura Tauromáquica em Azambuja poderão ser acompanhados no facebook Feira de Maio de Azambuja.

