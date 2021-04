Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação inaugura amanhã, 1 de maio – 92 expositores e 591 produtos e serviços em exposição

Inaugura amanhã a Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, iniciativa da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém que tem como objetivo promover os negócios das startups da região, mas também de empresas com processos de recrutamento em curso e entidades e empresas ligadas à inserção e qualificação profissional. O certame inicia com 92 expositores, num total de 591 produtos e serviços em destaque.

Com o objetivo de promover os negócios, produtos e serviços das empresas da região, a NERSANT tem vindo a apostar na realização de certames digitais. Na sequência desta estratégia, inaugura amanhã a segunda edição da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, como forma de promover o empreendedorismo regional, o emprego e a formação profissional. O objetivo do certame é, desta forma, dar a conhecer as novas empresas da região do Ribatejo, bem como empresas com processos de recrutamento em curso e empresas / entidades que trabalhem na área dos recursos humanos, com atividades ligadas, por exemplo, à prestação de serviços de inserção e qualificação profissional, promovendo-se, desta forma, negócios, emprego e conhecimento.

O certame – que estará online durante todo o mês de maio – conta, à data, com a participação de 92 expositores, num total de 591 produtos e serviços representados no portal, e que podem ser consultados a partir das 10h00 de amanhã, em https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-empreendedorismo-emprego-e-formacao. A feira é de acesso livre e pode ser visitado sem necessidade de registo. Para além de startups e empresas da região, participam de igual modo no certame diversos Municípios, através dos respetivos Gabinetes de Empreendedorismo ou Apoio a Empresas, e também CLDS da região.

À semelhança dos anteriores certames digitais, cada empresa / entidade participante tem direito a um espaço próprio, onde pode apresentar-se, bem como criar um catálogo de produtos e serviços, que ficará acessível a todos aqueles que visitem o espaço virtual. É possível entrar em contacto direto com cada um dos expositores através deste portal.

Integra ainda o programa da feira a realização de diversos webinares temáticos de interesse para os empreendedores. “Como Adaptar o seu Negócio para a era pós-Covid 19”, “Soluções de Financiamento para Startup’s”, “Apresentação do portal Startup Ribatejo”, “Negócios no Ribatejo entre Empresas da Região – Compro no Ribatejo”, e “Programa de Aceleração de Ideias de Negócios” são alguns dos temas previstos para o ciclo de workshops.

As empresas e entidades interessadas ainda podem participar no certame. Os interessados devem entrar em contacto com o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. Empresas com menos de dois anos e empresas associadas da NERSANT não têm qualquer custo de participação no certame, sendo que as restantes empresas poderão expor no certame virtual em condições a acordar.

Expositores

3 Wishes 4 You Alferrarede 3C – Café, Chá e Companhia Tomar AlexConstruct – Remodelações Riachos Ankix Systems Santarém António Atalaia Tomar ArqueoScallabis Santarém Audiovida Abrantes Bagas do Almonda Alcorochel Bolinhos e Salgadinhos no Alqueidão de Casével Casével C.M.P – Traiding Foros de Salvaterra Carpifárrio Fárrio Cerveja Rima Santarém CLDS 4G – SER Sardoal – Associação de Assistência e Domiciliária de Alcaravela Sardoal CLDS4G – 2 Gerações em Terra de Sorrisos Vila Nova Da Barquinha CLDS4G – CRESCER E DESENVOLVER + ALCANENA Alcanena CLDS4G Ourém Ourém CLDS4G Salvaterra de Magos + Com.unidades Marinhais CLDS4G Torres Novas Torres Novas Conceitos de Higiene Almeirim Constantino Jorge Vinhas Peneireiro Coruche Coudelaria Rita Cotrim Turismo Equestre Golegã Golegã Creative Factory Azambuja Daniela Santos – Atelier de Eventos Abitureiras Digital Manager Guru Santarém Domingos Edgar Catering Fajarda doMore – do Better Ourém Dona Bifana Arrouquelas DS Seguros e DS Crédito Torres Novas Torres Novas Edgar Jorge Paulo Santos Almeirim EHN Civil – Engenharia e Construção Carregueiros Espaço Empresa – Santarém Santarém Estética & Glamour By Sandra Rodrigues Entroncamento Eugénia Croissant Boutique Samora Correia Extremepest Santarém Factis – Engenharia e Tecnologias de Informacão Lisboa Feeling Brand Studio Ourém Florista EDMim Entroncamento Gabinete de Inserção Profissional de Constância Constância Garval – Sociedade de Garantia Mutua Santarém Happycake Coruche Coruche Hexon Powersports Ourém House 360 Santarém Impressão Própria Entroncamento Inodev, Lda. Lisboa Insignare Ourém Instituto Politécnico de Santarém Santarém JEB COFFEE Santarém Jh Patisserie Bakery Shop Fátima LBL Entroncamento Loja das Carnes Entroncamento Luis Miguel das Neves Carvalho Marinhais Luís Miguel Delgado Pereira Alcanena Magda Maria Delgado S. Gingeira Alcanena Mais Ribatejo – jornal digital Santarém Manuel Vieira – Construção Civil Coruche Maria Lucia da Piedade Marques Torres Novas Matrix – Gaming Lounge Torres Novas Multi-On Creations Entroncamento Município de Benavente Benavente Município de Coruche Coruche Município de Ourém Ourém Município do Cartaxo Cartaxo N Fardamento Profissional Abrantes Naturalmente Limpo Tomar NERSANT Torres Novas NERSANT Seguros, S.A. Torres Novas NewStart Coruche NP Global Service – NP Clean Limpezas Técnicas Santarém NPS Eventos Fonte da Bica Ondivan Torres Novas Oswaldo Cipriano Marinhais Otherway – Tecnologias de Impressão Digital Torres Novas Paula Batista Cabeleireira Torres Novas Paulo Silva – consultoria marketing e intelligence Santarém Plastikrohn Casal dos Bernardos Programa CLDS 4G Abrantes – DESAFIAR, COLABORAR, EMPREENDER E INOVAR Alferrarede Refan Torres Novas Torres Novas RP – Pinturas Riachos Rui Horta – Oficina Bate-Chapa Rossio ao Sul do Tejo Sandra Silva – Especialista Medicina Tradicional Chinesa Torres Novas Sapateiro O Trindade Entroncamento ScalHidraulica Santarém Sebastiao Mendes Tremês Sem Pressa Santarém Silver Ground Engenharia Santarém STUDIO Z BARBERSHOP Torres Novas Tech4all Torres Novas Templum Evolutto Santarém The Wedding Wonderland, by Ivnna Jahate Santarém Trilháqui Minde VAL – Casa de Comeres Abrantes Véu Cigano Cartaxo

