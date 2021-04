Hospital de Santarém com melhor acesso à primeira consulta de Oftalmologia

Melhora o acesso à primeira consulta de Oftalmologia no Hospital Distrital de Santarém (HDS). O esforço acrescido dos profissionais, a contratação de vários especialistas e alguma redução transitória do afluxo de doentes às consultas permitiram equilibrar a lista de espera.

Dr.ª Cristina Amorim, diretora do Serviço de Oftalmologia

“2020 foi um ano atípico, em que o Serviço de Oftalmologia viu o seu espaço de trabalho ser cedido à urgência dedicada à Covid-19 entre os meses de março e julho, com a consequente suspensão das consultas externas”, afirma Cristina Amorim, diretora do Serviço de Oftalmologia do HDS.

De acordo com a responsável, nessa altura, manteve-se o apoio aos doentes através do serviço de urgência. “A partir de agosto iniciou-se um trabalho de recuperação intenso da atividade que ficou para trás. Inicialmente, contávamos apenas com a equipa do HDS, que posteriormente foi reforçada com mais quatro oftalmologistas. Neste momento, somos sete médicos e dois técnicos de Ortóptica”, refere.

Em março de 2020 o tempo de espera para consulta era de 196,55 dias com apenas 30% das consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos. Um ano depois, em março de 2021, o tempo de espera foi reduzido para 68, 2 dias e 81% de consultas foram efetuadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos.

De acordo com Cristina Amorim, existe um grande afluxo de doentes às consultas. “Temos uma população envelhecida e existe uma grande prevalência de doentes diabéticos, o que faz com que as nossas consultas sejam muito procuradas”, refere.

Equipa de Oftalmologia do Hospital de Santarém foi reforçada com mais quatro oftalmologistas.

A médica salienta que, na idade adulta, as principais patologias que conduzem às consultas são a diabetes ocular, as degenerescências maculares, as cataratas e os glaucomas. Por sua vez, na idade pediátrica, as consultas de Oftalmologia ocupam-se especialmente dos erros refrativos, da recuperação de ambliopias e dos estrabismos.

Tem havido sempre a preocupação de renovar os equipamentos, de modo “a aumentar a oferta e a melhoria dos cuidados prestados”. Exemplo disso é a chegada de um equipamento de fotocoagulação da retina para substituir um antigo que estava fora de serviço e que permite não só fazer os tratamentos aos diabéticos, mas também a algumas formas de glaucoma e lesões da retina.

