Joseph Azevedo é o candidato do PS à Câmara de Benavente

Joseph Azevedo é o cabeça de lista da candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Benavente. O candidato é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, com Pós-graduação em Estudos do Património e uma Pós-graduação em Gestão Autárquica. Concluiu um Mestrado em Estudos do Património e atualmente defende a tese de Doutoramento em História, na vertente dos Estudos Avançados do Património.

É, profissionalmente, Técnico Superior da Área Metropolitana de Lisboa, onde participa na organização e na gestão de diversos projetos nacionais e internacionais nas áreas da cultura, do desporto, educação, juventude e de projetos financiados por Fundos Comunitários. Tem mais de 25 anos de experiência em trabalho autárquico, tanto na gestão de

projetos relacionados com os Fundos Comunitários, como na relação com os autarcas da Área Metropolitana

de Lisboa.

Em Benavente e em Samora Correia é conhecido como o Professor de Dança do Phisic, é membro da Comité Internacional de Dança da Unesco, tem desenvolvido, ao longo do seu percurso projetos ligados ao movimento associativo local e outros de cariz nacional e internacional, ao nível da dança. “Pela sua longa experiência na Área Metropolitana de Lisboa e pelo seu trabalho diário com autarcas e Presidentes de Câmara, dará com toda a certeza ao concelho de Benavente, a oportunidade de desenvolvimento que este nunca teve”, refere o comunicado do PS.

Célia Fernandes candidata à Junta de freguesia de Benavente



Célia Semeano Fernandes é a cabeça de lista da candidatura do PS à Junta de Freguesia de Benavente. A candidata é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas na vertente de Português/Inglês, é Pós-Graduada em Ciências da Educação.

Professora de Inglês do 3.º Ciclo e do Ensino Secundário há mais de 27 anos, pertence ao quadro de nomeação

definitiva do Agrupamento de Escolas de Benavente. Eleita para a Assembleia Municipal de Benavente desde

2013 pelo PS, adquiriu por esta via conhecimento sobre as competências e as rotinas das Juntas de

Freguesia. “O seu contacto diário com alunos e jovens, a sua larga experiência na identificação e na resolução

de situações relacionadas com alunos e famílias, coloca-a como a candidata perfeita para desempenhar o

cargo de Presidente de Junta com maior foco nas políticas para a juventude e para a vertente social e

educacional, áreas esquecidas da Freguesia de Benavente”, refere o PS em comunicado.

Francisco Cordeiro candidato à Junta de freguesia de Samora Correia



Francisco Cordeiro é o candidato do PS à Junta de Freguesia de Samora Correia. O candidato é licenciado em Ciências Sociais, área Ciência Política e Administrativa, Pós-Graduado em Economia Social, com formação em Gestão de

Segurança e Saúde no Trabalho, em Criminologia e em Investigação Criminal. Está a concluir uma formação

em Gestão em Saúde no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. Ingressou

na Função publica em 1982 na Direção Regional de Agricultura e passou depois pela ASAE.

É Inspetor da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT). “Pela sua larga experiência profissional, conhece

muito bem o tecido empresarial do Município e as dificuldades dos empresários e dos trabalhadores, o que

o coloca como o melhor candidato para poder exercer o mandato de Presidente de Junta, articulando com

os seus conhecimentos as necessidades da sociedade civil e empresarial, com as competências da autarquia”, refere o comunicado do PS.

Natural de Samora Correia, já foi dirigente associativo na Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) e

sócio Fundador da Associação Social Amigos de Samora Correia, tendo desempenhado vários cargos nestas

e noutras coletividades. Conhecedor do funcionamento da Junta de Samora Correia, foi eleito à

Assembleia de Freguesia de Samora Correia no mandato de 2013/2017, pelo Partido Socialista.

