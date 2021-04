Passeio fotográfico pela Reserva do Paul do Boquilobo, com Paulo Sousa

O Município de Torres Novas irá promover, nos dias 2 e 9 de maio, dois passeios fotográficos pela Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, com o objetivo de descobrir este património natural, a fauna e flora evolventes, no ano em que se assinalam 40 anos de reconhecimento da reserva pela UNESCO. Estes passeios vão contar com orientação de Paulo Sousa, fotógrafo do boletim “O Sardoal” e do Centro Cultural Gil Vicente, com percurso no mundo da fotografia desde 1987 e distinções pela rádio Antena Livre de Abrantes com o galardão “Cultura” (2009) e Prémio Literário do Médio Tejo (2017) com o ensaio fotográfico “O Arneiro – 100 anos depois da I Guerra”.

Com concentração marcada para as 16 horas, no Posto de Turismo de Torres Novas, esta é uma atividade de inscrição gratuita, mas obrigatória, direcionada a pessoas com habilitação em fotografia e equipamento próprio. As inscrições são limitadas e poderão ser efetuadas através do e-mail turismo@cm-torresnovas.pt, do telefone 249 813 019 ou do link: http://webinq.cm-torresnovas.pt/i/?chi=CXC3LPP9.

A duração prevista é de 3 horas, recomendando-se o uso de roupa e calçado confortáveis, e com vista à elaboração de uma exposição futura sobre a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, os participantes deverão ceder voluntariamente algumas das suas fotografias. Durante a atividade é obrigatório o uso de máscara e distanciamento de 2 metros.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...