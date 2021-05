Dia do Trabalhador – O mercado de trabalho em números

O Dia do Trabalhador é celebrado este sábado,1 de maio. A Pordata, projecto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, apresenta um conjunto de destaques estatísticos sobre o mercado de trabalho em Portugal e na EU27.

O trabalho representa uma das mais importantes esferas da vida de uma pessoa. É através dele que obtemos rendimento, mas ele pode igualmente constituir um elemento crucial para a nossa identidade. Ter ou não ter emprego é frequentemente a linha que divide as situações de estar ou não em vulnerabilidade económica e social.

Devido às múltiplas dimensões da temática, este texto divide-se em sete áreas em que se procuram identificar alguns dos indicadores que permitem uma caracterização genérica do mercado de trabalho em Portugal: mão-de-obra disponível; condições de trabalho; escolaridade e aprendizagem; desigualdade de género; salários; protecção social e impactos da pandemia.

Importa reter alguns indicadores para análise do mercado de trabalho:

A. População activa (mão-de-obra disponível) Pessoas empregadas Pessoas desempregadas*



*Desempregados – pessoas que não tinham qualquer trabalho, estavam disponíveis para trabalhar e fizeram diligências activas nos últimos 30 dias para encontrar um emprego remunerado ou não.

B. População inactiva Reformados Jovens (com menos de 15 anos) Estudantes com 15 e mais anos Domésticos Inativos à procura de emprego mas não disponíveis Inativos disponíveis mas que não procuram emprego



C. População subutilizada – conjunto de A.2 + B.5 + B.6 + o subemprego de trabalhadores a tempo parcial*

*Subemprego dos trabalhadores a tempo parcial – Conjunto de trabalhadores, a tempo parcial que declararam pretender trabalhar mais horas do que as que habitualmente trabalhavam em todas as atividades e estavam disponíveis para começar a trabalhar as horas pretendidas (Metainformação INE)

População em idade activa – pessoas entre os 15-64 anos de idade

Taxa de actividade – percentagem da população activa sobre a população residente

Taxa de emprego – percentagem da população empregada em relação à população residente

Taxa de desemprego – percentagem da população desempregada em relação à população activa

Sabia que (em) Portugal…

é o 3º país com maior taxa de actividade entre pessoas com 65 ou mais anos

recuou face à meta 2020 estabelecida em 75% para a taxa de emprego

é um dos países que mais recorre ao trabalho temporário

1 em cada 10 trabalhadores encontra-se a tempo parcial, quase metade da média da UE27

1 em cada 5 trabalhadores ganha o Salário mínimo nacional

3 em cada 10 trabalhadores têm o ensino superior

6 em cada 10 desempegados inscritos no IEFP recebe subsídio de desemprego

tem cerca de 752 mil pessoas consideradas “subutilizadas” perante o mercado de trabalho

Mão-de-obra disponível

Sabia que…

A UE27 conta com mais de 212 milhões de pessoas, com mais de 15 anos, consideradas activas. Em Portugal, a população activa é de cerca de 5 milhões de pessoas.

Portugal tem, no geral, uma taxa de actividade superior à média da UE27. Por cada 100 pessoas em Portugal com 15 ou mais anos, 59 estão no mercado de trabalho (quer estejam empregadas ou desempregadas). A média da UE27 é de 56.

Portugal é ainda o 3º país com maior percentagem de pessoas, com mais de 64 anos, no mercado de trabalho (a seguir à Estónia e Irlanda), um valor que representa o dobro do registado na EU27.

Factos

População activa (2020)

PT= 5.165.1 | UE27= 212.140.7

Taxa de actividade – 2019

Grupo etário UE27 Portugal Total 56,5 59,1 15-24 38,5 34,2 25-34 82,5 89,9 35-44 87,2 92,4 45-54 85,2 87,7 55-64 61,8 64,4 65 + 5,7 11,7

Conceitos:

População activa – Conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, constituíam a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico (empregados e desempregados) (metainformação – INE).

Taxa de actividade – Taxa que permite definir o peso da população activa no total da população com 15 e mais anos (metainformação – INE).

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

Taxa de actividade: total e por grupo etário

População activa

Portugal recuou no cumprimento da meta 2020, fixada para a taxa de emprego, na população entre os 20 e os 64 anos. Apesar de ter ultrapassado a meta, fixada em 75%, em 2018 (75,4%) e em 2019 (76,1%), os dados de 2020 confirmam o retrocesso, ainda que ligeiro (74,7%). Só Chipre e Portugal se encontram nesta situação de recuo face à meta já atingida em 2019. Contudo, no total, 12 dos países da UE27 ainda não cumpriram a meta que fixaram para 2020.

Nota: As metas variam entre os países: Portugal, tal como a EU, fixou a meta em 75%; Dinamarca, Suécia e Países Baixos em 80% (as mais elevadas) e Irlanda, Itália e Croácia em menos de 70% (as mais baixas). Ver metas aqui

Este indicador integra o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – Trabalho digno e crescimento económico

Factos

Taxa de emprego (%) PT: 74,7 | Meta (%): 75

Conceitos:

Taxa de emprego (20-64 anos) – relação entre a população empregada (20-64) e a população residente (20-64). (metainformação – Eurostat)

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

Taxa de emprego, dos 20 aos 64 anos, por sexo – Metas Europa 2020

Atendendo ao total da população empregada, Portugal é 9º país com maior peso relativo de trabalhadores por conta própria (TCP) empregadores (4,6%) e o 8º com mais TCP não empregadores (11,8%). Na Grécia, Roménia e Itália, mais de 15% da população empregada são TCP não empregadores. Em países como Alemanha, Dinamarca e Luxemburgo esta situação não ultrapassa os 5%.

Factos

TCP empregadores (%) 2020: PT= 4,6 | UE27=4,2

TCP não empregadores(%) 2020: PT=11,8 | UE27=10

Conceitos:

Trabalhador por conta própria (TCP) – é o profissional independente, patrão de si próprio. Diz-se que o trabalhador por conta própria é empregador quando contrata outras pessoas para trabalharem consigo ou que é isolado quando não tem funcionários a seu cargo.

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

População empregada por situação na profissão (%)

Portugal apresenta taxas de desemprego inferiores embora próximas da média da UE27, excepto nos grupos etários dos mais jovens e dos mais velhos, sendo a diferença particularmente expressiva entre a população dos 15 aos 19 anos (21% vs. 32%).

Factos

Taxa de desemprego (15-64 anos) (%) 2020: PT= 7,1%| UE27=7,2%

Taxa de desemprego 15-19 (%) 2020: PT=31,6% | UE27=21%

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

Em Portugal, a taxa dos jovens (15-29 anos) que não trabalham nem estudam é de 11%, valor inferior à média da UE27 (14%). Em países como Itália, Grécia e Bulgária, mais de 18% dos jovens encontram-se nesta situação. Em contrapartida, no Luxemburgo, Suécia e Países Baixos, os valores são inferiores a 8%.

Este indicador integra o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – Trabalho digno e crescimento económico

Factos

Taxa de jovens não empregados que não estão em educação ou formação (15-29) (%) (2020)

PT: 11% | UE27=13,7

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

Taxa de jovens não empregados que não estão em educação ou formação: total e por sexo

Condições de trabalho

Portugal é o 4º país europeu com mais contratos a prazo, a seguir à Espanha, à Polónia e aos Países Baixos. Cerca de 1 em cada 5 trabalhadores tem um contrato a prazo, mais 4 p.p. que o verificado na UE27 (14%). Nos países bálticos e na Roménia, esta situação atinge menos de 3% dos trabalhadores.

Factos

Trabalhadores com contrato de trabalho temporário (%) 2020: PT=17,8 | UE27=13,6

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

Trabalhadores com contrato de trabalho temporário em % do total de empregados: total e por sexo

O recurso ao tempo parcial em Portugal é de quase metade face à UE27 (10% vs. 19%). Nos Países Baixos, mais de metade dos trabalhadores trabalha a tempo parcial e na Alemanha, Áustria, Bélgica esta é uma realidade para pelo menos ¼ dos trabalhadores.

Factos

População empregada a tempo parcial (%) 2020: PT=9,8 | UE27=19,1

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

População empregada a tempo parcial e completo (%)

Em 2019, em Portugal, 11% da população empregada era considerada pobre, ou seja, vivia com rendimentos inferiores ao limiar de risco de pobreza. Portugal está entre os cinco países (Roménia, Espanha, Luxemburgo e Itália) com maior risco de pobreza entre trabalhadores. Na Finlândia e na República Checa o risco de pobreza atinge menos de 4% da população empregada.

Atenção: No Eurostat, os dados relativos a 2019 referem-se ao ano de aplicação do inquérito embora o período de referência dos indicadores sobre o rendimento se refira ao ano civil ou fiscal anterior, isto é, 2018, excepto Irlanda (últimos 12 meses).

Factos

Taxa de risco de pobreza da população empregada (%) 2019: PT=10,8 | UE27=9,0

Conceitos:

Taxa de risco de pobreza – % de pessoas que tem rendimentos considerados baixos face à restante população, ou seja, que ficam abaixo do valor fixado para o limiar de risco de pobreza. A linha de pobreza é relativa, isto é, varia consoante o nível e a distribuição dos rendimentos entre a população de cada país. Por isso, uma pessoa que é considerada pobre num país pode não o ser noutro. Em Portugal o limiar de risco de pobreza = 501 euros mensais. (conceito simplificado da Pordata a partir da metainformação – Eurostat).

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

PORDATA – Taxa de risco de pobreza da população empregada

Portugal é um dos seis países com menor produtividade, ou seja, que geram menos riqueza por hora de trabalho (65% da média da UE27). Bulgária, Grécia e Letónia são os “menos produtivos” ao passo que Irlanda, Luxemburgo e Dinamarca encabeçam a lista dos que geram mais riqueza por hora trabalhada.

Factos

Produtividade do trabalho, por hora de trabalho (UE27=100) 2019: PT=65,3

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

Produtividade do trabalho, por hora de trabalho (UE27=100)

Em 2018, ocorreram, em Portugal, 103 acidentes de trabalho mortais: é o valor mais baixo desde que há dados (1994). Já os acidentes de trabalho considerados graves atingiram os 130.430. Considerando os acidentes graves por 100 mil empregados, Portugal ocupava a primeira posição no ranking, com 2.680 casos Também com mais de 2.000 acidentes graves por 100 mil empregados temos países como o Luxemburgo, Espanha e Alemanha. Na Grécia, Bulgária e Roménia os acidentes graves por 100 mil empregados são inferiores a 200.

Factos

Acidentes de trabalho PT 2018: Graves=130.430 | Mortais=103

Acidentes de trabalho graves por 100 mil empregados: PT 2018= 2.680

Nota: sem dados para França.

Conceito:

Acidente de Trabalho – inclui imprevistos que podem matar ou ferir física ou psicologicamente o trabalhador, como é o caso de uma queda, da perda de controlo de uma máquina, de incêndio ou explosão no decorrer do trabalho (metainformação Eurostat)

Acidente de Trabalho Mortal- Acidente de que resulte a morte da vítima num período de um ano (após o dia) da sua ocorrência. (metainformação – GEE/ME)

Fonte: Eurostat, ESAW, Pordata

Factos:

Acidentes de trabalho graves e mortais

Acidentes de trabalho graves, por 100 mil empregados: total e por alguns sectores de actividade económica

Escolaridade e a aprendizagem de adultos

Quase metade dos empregadores em Portugal têm, no máximo, o ensino básico (46%), 29 p.p. acima do registado na média da UE27 (17%). Apesar dos trabalhadores por conta de outrem serem mais escolarizados que os empregadores, as diferenças face à média europeia mantêm-se: enquanto que, em Portugal, 37% dos trabalhadores têm, no máximo, o ensino básico, na EU27 esse valor é de 16%. Contudo, é de salientar a maior aproximação do peso dos trabalhadores com ensino superior à média europeia (32% vs. 38).

Factos

Empregadores sem instrução ou com o ensino básico (%): PT=46,1 | UE27=16,7

Trabalhadores sem instrução ou com o ensino básico (%): PT=37,1 | UE27=16,1

Trabalhadores com o ensino secundário (%): PT=31,3 | UE27= 46,3

Trabalhadores com o ensino superior (%): PT=31,5 | UE27=37,5

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

Trabalhadores por conta de outrem por nível de escolaridade no total de trabalhadores por conta de outrem (%)

Trabalhadores por conta própria como empregadores por nível de escolaridade no total de trabalhadores por conta própria como empregadores (%)

Em 2020, Portugal era o 12º país com maior participação de adultos na aprendizagem (10%), valor semelhante ao da UE27 (9,2%). É na Suécia que se verifica uma maior percentagem de adultos a participar na aprendizagem (28,6%), valor que contrasta com os registados na Bulgária (1,6%) e Roménia (1%).

Factos

Participação de adultos na aprendizagem (%) 2020: PT=10%|UE27=9,2%

Este indicador integra o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – Trabalho digno e crescimento económico

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

Participação de adultos na aprendizagem

Desigualdade de género

Em 2020, mais de 1/5 das mulheres inactivas, entre os 20 e os 64 anos, encontravam-se em inactividade devido a responsabilidades familiares. Em 2000 esta razão era invocada por quase 40% das mulheres inactivas. Em contrapartida, este indicador nunca superou os 5% entre os homens inactivos.

Este indicador integra o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – Trabalho digno e crescimento económico

Factos

População inactiva, entre os 20 e os 64 anos, devido a responsabilidades familiares (%)

PT: Mulheres=22 | Homens=4,4

UE27: Mulheres=27,3 | Homens=3,9

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

População inactiva devido a responsabilidades familiares: total e por sexo

Em todos os países da EU27, a disparidade salarial favorece os homens. Portugal é o 8º país onde esta disparidade é menor: elas ganham menos 11% que eles. Luxemburgo é o país com menor gap salarial (1,3%) e há 3 países onde elas auferem menos 20% que eles: Estónia (21,7), Letónia (21,2) e Áustria (19,9).

Factos

Disparidade salaria entre homens e mulheres (%) 2019

PT: 10,6% |UE27=14,1%

Nota: Sem dados para a Grécia e Irlanda.

Este indicador integra o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – Trabalho digno e crescimento económico

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

Disparidade salarial entre homens e mulheres

Salários

O salário mínimo nacional em Portugal (em PPS) é quase metade do salário luxemburguês (885.94 vs. 1668.43). Na Estónia, Letónia e Bulgária o SMN é inferior a 700 PPS.

Factos

SMN (PPS) 2021: PT=885.94

A Dinamarca, Itália, Áustria, Chipre, Finlândia e Suécia são excluídos da recolha de dados por não terem salários mínimos obrigatórios nacionais.

Fonte: Eurostat, Pordata

Links

Salário mínimo nacional (PPS)

Comparando o ano de 1974 com o ano de 2020, e descontando o efeito da inflação, as pessoas que recebem o SMN recebem hoje mais 139€ do que em 1974, ou seja, em média ganhou-se mais 3€ euros por ano.

Factos

SMN, a preços constantes

1974 = 582.6 | 2020= 721.3

Fonte: DGERT/MTSSS, Pordata

Links

Salário mínimo nacional

Em 2018, cerca de 1 em cada 5 trabalhadores ganhava o SMN (22%). É o triplo do valor registado em 2008 (7,4%) – é de notar, contudo, que o SMN aumentou neste período 23%, o equivalente a mais de 100 euros (a preços constantes), crescimento bem superior ao das remunerações médias mensais no mesmo período (4%, ou mais 35 euros). No sector do alojamento e restauração, o SMN atinge um terço dos trabalhadores e um quarto daqueles nas indústrias transformadoras e nas actividades de saúde e apoio social.

Factos

% de trabalhadores por conta de outrem com o salário mínimo nacional

2008 2018 Variação Absoluta Alojamento, restauração e similares 14,8 32,5 17,7 Indústrias transformadoras 8,6 25,8 17,2 Actividades de saúde humana e apoio social 6,9 24,6 17,7 Construção 5,7 23,7 18,0 Total 7,4 22,1 14,7 Comércio por grosso e a retalho (…) 8,6 21,5 12,9 Actividades imobiliárias 5,1 19,7 14,6 Transporte e armazenagem 1,1 14,2 13,1 Indústrias extractivas 3,2 9,9 6,7 Educação 1,7 9,0 7,3 Actividades financeiras e de seguros 0,2 1,6 1,4 Electricidade, gás e água 0,1 0,3 0,2

Nota: Os valores apresentados referem-se a Portugal Continental.

A remuneração de base mensal é o montante que o empregado tem direito a receber todos os meses pelo horário normal de trabalho.

Fonte: GEE/METD, Pordata

Links

Trabalhadores por conta de outrem com salário mínimo nacional por sector de actividade económica – Continente (%)

Salário mínimo nacional

Salário médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem: remuneração base e ganho

A preços constantes, o aumento dos salários nas últimas décadas tem vindo a ser menor. Se na década de 90 (entre 1988 e 1998), os salários aumentaram 32%, já na década de 2000 (entre 1998 e 2008) aumentaram 12% e na última (entre 2008 e 2018) 5%. Um Trabalhador por Conta de Outrem (TCO) ganha, em média, 1.170 euros mensais em 2018 (a preços correntes). Os sectores da electricidade, gás e água; dos organismos internacionais; e das actividades financeiras e de seguros ganham cerca do dobro do ganho médio nacional. Os ganhos mais baixos (inferiores a 1.000 euros) ocorrem nos sectores da construção, agricultura e pescas e alojamento e restauração.

Factos

Ganho médio mensal dos TCO por sector (preços constantes)

1988 1998 2008 2018 Taxa de variação (2008-2018) Electricidade, gás e água 1.344,2 1.928,3 2.373,3 2.880,1 21,4 Organismos internacionais (…) // 882,2 1.814,6 2.270,1 25,1 Actividades financeiras e de seguros // 2.078,8 2.408,8 2.267,5 -5,9 Transportes e armazenagem 1.210,2 1.495,3 1.399,4 1.392,9 -0,5 Indústrias extractivas 732,6 1.031,2 1.116,1 1.370,7 22,8 Educação // 1.060,8 1.155,1 1.242,9 7,6 Total 744,2 978,3 1.091,6 1.143,1 4,7 Indústrias transformadoras 649,8 855,8 984,6 1.084,8 10,2 Administração pública (…) // 1.100,3 1.132,1 1.074,1 -5,1 Comércio por grosso e a retalho (…) // 914,5 1.015,2 1.073,5 5,7 Saúde e acção social // 761,9 929,7 1.020,9 9,8 Construção 614,3 810,5 942,4 970,1 2,9 Agricultura e pesca 498,3 673,3 773,8 875,6 13,2 Alojamento, restauração e similares // 656,7 741,3 801,2 8,1

Fonte: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013) – Quadros de Pessoal, Pordata

Links:

Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem: total e por sector de actividade económica

Protecção Social – prestações sociais

Em 2019, o número de beneficiários de prestações de desemprego (subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego) foi de mais de 169,5 mil indivíduos. Assim, quase 4 em cada 100 contribuintes recebe uma prestação de desemprego, o dobro do que em 1990. Os anos em que se atribuíram mais subsídios de desemprego foram 2012 (398,7 mil) e 2013 (375 mil), no pico da última crise económica.

Factos

Beneficiários de prestações de desemprego da Segurança Social: 1990= 169.485 | 2012= 398.742 | 2013=375.057 | 2019=169.485

Fonte: IGFSS/MTSSS (até 1997) | II/MTSSS (a partir de 1998), PORDATA

Links

Prestações de desemprego da Segurança Social: total de subsídios, subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego

Beneficiários das prestações de desemprego da Segurança Social no total de beneficiários activos (%)

Do total de desempregados inscritos no IEFP em 2019, 6 em cada 10 recebe uma prestação de desemprego (subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego). Há 10 anos, eram 8 em cada 10. Entre 2016 e 2017, metade dos inscritos não recebia qualquer prestação.

Factos

Beneficiários das prestações de desemprego da Segurança Social no total de desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (%): 2009=78,6 | 2016=47,5 |2017=47,5|2018=53,6| 2019=59,8

Conceitos:

Desempregado = Candidato inscrito num Centro de Emprego que não tem trabalho, procura um emprego como trabalhador por conta de outrem, está imediatamente disponível e tem capacidade de trabalho.

Fonte: IGFSS/MTSSS (até 1997) | II/MTSSS (a partir de 1998), IEFP/MTSSS-METD, PORDATA; II/MTSSS, PORDATA

Links

Beneficiários das prestações de desemprego da Segurança Social no total de desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (%)

O subsídio de doença foi atribuído a mais de 713,6 mil beneficiários em 2020. Destes, cerca de 6 em cada 10 são mulheres. Mais de metade dos beneficiários têm menos de 45 anos.

Factos

Beneficiários do subsídio de doença:

2020= 713.612|Homens= 298.083 | Mulheres= 415.529

Por grupo etário: Menos de 45 anos = 371.323 | 45 ou mais anos = 342.289

Fonte: II/MTSSS, Pordata

Links

Beneficiários da Segurança Social do subsídio por doença: total e por grupo etário

Beneficiários do subsídio por doença da Segurança Social: total e por sexo

Impacto da pandemia

Em 2020 estavam inscritas 385 mil pessoas como desempregadas no IEFP. Face a 2019, este número representa um aumento de mais 71 mil pessoas (um acréscimo de 22%). Atendendo ao perfil do total dos desempregados em 2020, verifica-se que:

92% estão à procura de novo emprego;

mais de metade são mulheres (56%);

1/4 tem 55 ou mais anos;

quase metade (49%) tem no máximo o ensino básico;

mais de 70% provém do sector terciário;

63% está inscrito no IEFP há menos de um ano.

Factos

Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (IEFP):

Total: 2019=314.3 | 2020=384.9

2020

Homens=169.5 | Mulheres=215.4

Desempregados inscritos no IEFP com 55 ou mais anos: 92.8

Desempregados à procura de novo emprego: 354.4

Desempregados inscritos no IEFP com o ensino básico: 174.8

Desempregados inscritos no IEFP do sector terciário: 240

Desempregados inscritos há menos de 1 ano: 245.9

Fonte: IEFP/MTSSS-METD, Pordata

Links

Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (média anual): total e por sexo

Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (média anual): total e por grupo etário – Continente

Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (média anual): total e por tipo de desemprego

Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (média anual): total e por nível de escolaridade completo – Continente

Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional à procura de novo emprego (média anual): total e por grandes sectores de actividade económica – Continente

Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (média anual): total e por tempo de inscrição

Segundo dados do Eurostat, em 2020, Portugal tem cerca de 752 mil pessoas entre os 15-74 anos consideradas “subutilizadas” perante o mercado de trabalho. Este termo, de subutilização, representa o conjunto das seguintes situações:

pessoas em desemprego (351 mil)

subemprego dos trabalhadores a part-time* (153 mil)

pessoas à procura de emprego, mas não disponíveis no imediato (17 mil);

pessoas disponíveis, mas que não procuram trabalho (230 mil);

Portugal apresenta assim uma taxa de subutilização de 14,1%, valor muito próximo da UE27 (14,3) e ainda assim longe do valor atingido na crise de 2013 (26%).

Conceitos:

Subutilização do trabalho – Indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego. (Metainformação INE)

Desempregado –

Taxa de subutilização do trabalho = (Subutlização do trabalho/População ativa alargada)*100

População activa alargada – População ativa acrescida dos inativos à procura de emprego mas não disponíveis e dos inativos disponíveis mas que não procuram emprego.

Subemprego dos trabalhadores a part-time – Conjunto de trabalhadores, a tempo parcial e com idade dos 15 aos 74 anos que, no período de referência, declararam pretender trabalhar mais horas do que as que habitualmente trabalhavam em todas as atividades e estavam disponíveis para começar a trabalhar as horas pretendidas num período específico (o período de referência ou as duas semanas seguintes).

Factos

Indivíduos “subutilizados” 2020: UE27= 31.672.000 | PT=752.000

Fonte: Eurostat

Links

Subutilização do trabalho

O número de entidades empregadoras com prestações de lay-off tradicional aumentou 5 vezes mais entre 2019 e 2020 (3.883 vs. 20.262) tendo já ultrapassado o ano 2009, aquele com o maior número de beneficiários de prestações de lay-off (19.278). Em 2020, 6 em cada 10 destas prestações foram atribuídas por suspensão temporária, sendo as restantes por redução de horário de trabalho.

Factos

Entidades empregadoras em situação de Lay-off:

2005= 34 | 2012=550 | 2013= 547 | 2019=150 | 2020=857

Prestações atribuídas 2020: Suspensão temporária=12.347 | Redução de horário de trabalho=7.915

Conceito:

Lay-off- Redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho por iniciativa da empresa, durante um determinado período de tempo, motivadas por ocorrências que afetam gravemente a atividade normal da empresa e desde que se revelem indispensáveis para assegurar a viabilidade económica da empresa e a manutenção dos postos de trabalho (Metainformação INE).

Fonte: Segurança Social, Pordata

Links

Pordata – Entidades e beneficiários em Lay-off

