PCP Cartaxo contra a injustiça do pagamento da taxa de ocupação do subsolo nas faturas do gás

No início do ano, os munícipes do Cartaxo foram surpreendidos nas faturas do gás natural, com a aplicação da taxa de ocupação do subsolo (TOS), que fez disparar o valor total da fatura de cada consumidor de forma anómala, fazendo refletir num único ano, cinco anos de taxas que se encontravam até então por regularizar, perante o município do Cartaxo.

Considerando que não é da responsabilidade dos munícipes, o pagamento desta taxa, o PCP Cartaxo, empreendeu esforços no sentido de por fim a esta injustiça, nesse sentido e em sintonia com as propostas legislativas apresentadas pelo PCP na discussão do orçamento de estado (OE) para 2021, interpelamos o executivo municipal com várias questões, de entre as quais, qual a legalidade da cobrança desta taxa, realçando a lei presente no orçamento de estado, que não deixa qualquer duvida, quanto à impossibilidade de fazer repercutir a TOS nos consumidores.

Através dos deputados eleitos para a Assembleia da República, questionou-se o governo sobre a legalidade da repercussão da TOS nos consumidores, mas também, interpelamos no sentido de se regulamentar o artigo 133º constante da lei do OE para 2021, uma vez que tal regulamentação está pendente desde o OE de 2017, sobre a qual o PCP recebeu a resposta que a seguir se transcreve:

“Em resposta à Pergunta nº 1759/XlV/2º, cumpre informar o seguinte:

O Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública recebeu pergunta parlamentar formulada pelos deputados do Partido Comunista Português sobre a cobrança de taxa municipal sobre a ocupação do subsolo (TOS).

Nos termos do nº 3 conjugado com o nº 1 do artigo 133º da Lei nº 75-B/2020 de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2021) o Governo procede, no primeiro semestre de 2021, às alterações legislativas necessárias para que a taxa municipal de ocupação de subsolo é paga pelas empresas operadoras de infraestruturas, não possa ser cobradas aos consumidores.

Com este desiderato foi constituído grupo de trabalho conforme Despacho nº 315/2021, de 11 de janeiro, com representação desta área governativa e da área do ambiente e da ação climática.

O grupo de trabalho, já reunido, visa o fim da repercussão da TOS na fatura dos consumidores e que a alteração legislativa a efetuar assente a incidência na efetiva ocupação do subsolo, assegurando a fixação de um limite mínimo e máximo indicativo do valor das taxas de ocupação do subsolo para os fornecimentos em rede de baixa pressão (BP) e média pressão (MP) por parte dos municípios, atendendo aos princípios da objetividade, proporcionalidade e não discriminação.”

Aguardamos atentamente a regulamentação do artigo em causa.

