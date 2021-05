Resultados do inquérito ao nome do Hospital de Santarém

“Concorda com a atribuição do nome do dramaturgo Bernardo Santareno ao Hospital de Santarém?” Era a pergunta que fazíamos no vídeo interativo do Mais Ribatejo. A maioria das respostas – 40% – defendem que deve manter o nome atual – Hospital Distrital de Santarém. Depois, 33% das respostas defende a atribuição de um outro nome. Finalmente, 27% das respostas concorda com a atribuição do nome Bernardo Santareno ao Hospital de Santarém.

À pergunta qual o nome que gostaria de ver associado ao Hospital? a maioria respondeu com o nome de João Afonso, o benemérito fundador do Hospital de Jesus Cristo que, em 1426, passou a integrar todos os hospitais e albergarias que existiam em Santarém. Seguiu-se o nome do médico Correia de Lima, primeiro diretor do novo Hospital, sendo ainda citado o nome de Salgueiro Maia.

Fora da votação no vídeo interativo, foram centenas as pessoas que comentaram e deram a sua opinião no Facebook do Mais Ribatejo.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...