Centro de Estudos em Fotografia de Tomar apresenta conferência online

O CEFT – Centro de Estudos em Fotografia de Tomar apresenta, no próximo dia 5 de maio, pelas 17h30, uma conferência online com a fotógrafa Luísa Ferreira, moderada por João Henriques, fotógrafo e programador no projeto Fotografia e Território, do CEFT.

Em finais de 2020, o CEFT – Centro de Estudos em Fotografia de Tomar lançou a iniciativa “Fotografia e Território”, a qual se materializou inicialmente na criação do site https://fotografiaeterritorio.ceft.pt/, que pretende vir a ser uma referência sobre projetos com ligações a Portugal.

Pode assistir à conferência através do Facebook Streaming – https://www.facebook.com/Centro-De-Estudos-Em-Fotografia-De-Tomar-354070468558032

Curiosidades sobre a autora…

Luísa Ferreira (Lisboa, 1961) é fotógrafa independente, vive e trabalha em Lisboa. É Mestre em Design e Cultura Visual – Estudos de Fotografia, pela Escola Superior de Design (IADE), escola onde é também professora. Começou a fotografar profissionalmente em meados dos anos 1980. Enquanto fotógrafa, integrou a equipa de fotojornalistas fundadores do jornal Público e trabalhou para a agência de notícias norte americana Associated Press. Expõe individualmente com regularidade desde 1989, desenvolvendo projetos pessoais que incluem por vezes a edição de livros.

Integrou a exposição Au Féminin. Women Photographing Women 1849-2009, no Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Paris, 2009. Expôs nos Encontros de Imagem de Braga nos anos 1994, 1995 e 1996 e nos Encontros de Fotografia de Coimbra em 1994. Foi Primeira Escolha nos Recorridos Fotográficos da ARCO98 (Madrid) com Éter. Recebeu o Prémio Autores 2019, Artes Visuais, Melhor Trabalho de Fotografia pela sua exposição branco, na Galeria Monumental (Set / Out 2018), um projeto desenvolvido a partir do auto-retrato para construir a noção de ficção identitária, que incluiu a edição de um catálogo/livro de artista com o mesmo título. É Professora Adjunta Convidada na Escola Superior de Educação do IPS (Setúbal, desde 2013). Prepara doutoramento na FCSH, Universidade Nova de Lisboa.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...