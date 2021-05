Gato escaldado…

Os gatos detestam serem aspergidos mesmo com água benta (os homens são os únicos animais que distinguem a água benta da restante), por que um ficou escaldado num confinamento mal calculado. Admirador dos felinos e das felinas, o novo anúncio do levantamento do estado de emergência pode redundar em gorda calamidade, daí continuar a exercer o ofício de vigilância do meu comportamento não vá o Demo que é tendeiro pregar-me uma partida grave ou mortífera.

Muitos continuam a transgredir, outros levantaram a guarda (expliquem lá o que é baixar a guarda) ali e acolá porque acreditam em imunidades astrológicas e só acontece aos outros, por isso muito boa gente pagou duramente o desvario natalício, razões evidentes e suficientes para continuar na senda da progressão medrosa de sair do cortiço e das redondezas do local da minha morada.

As coisas são como são, alguns concelhos continuam a serem colocados no índex em virtude do excesso de infectados, sendo clamoroso exemplo de ineficiência governamental, o não te rales, a prepotência, a bazófia de quem se julga impune.

A ameaça de ocupação de residências particulares remete-nos para a época das colectivações forçadas de triste memória, amedronta as pessoas, fazendo-as temer o pior. O célebre ministro Cabrita volta a mostrar o seu apetite pela asneira a raiar a insustentável leveza do livre arbítrio em tempo de pandemia, quando os desgraçados de Odemira e Aljezur estão, como lhes acontece desde a chegada a Portugal, serem trastes a explorar até ao tutano, até porque o governo de Costa está informado do seu penar infernal desde há meses.

Tal como o gato penso livrar-me da ameaça do vírus, porém os infectados vindos da Ásia não possuem defesas dentro do sistema «democrático», são carne para canhão, jagodes de Pilatos para Herodes, fantasmas de assombração de pacatos proprietários, enfim, infelizes sem eira nem beira, longe das migalhas do bródio da teta estatal burocrática, ronceira e de duas faces como Janus.

Armando Fernandes

