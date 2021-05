Há 5 municípios do Médio Tejo na rede de espaços de “coworking”

As autarquias de Abrantes, Mação, Ourém, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha assinaram um acordo de cooperação para a criação de uma rede de espaços de coworking. O protocolo foi assinado entre a CIM do Médio Tejo e as 5 câmaras municipais referidas, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Estes espaços de coworking, previstos no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) “vêm contribuir para a dinamização dos territórios do Interior, facilitando a fixação e atração de pessoas e empresas , diminuindo a necessidade de deslocações e a consequente pegada carbónica, melhorando a qualidade de vida das populações do Interior, promovendo a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional”, como foi já referido em comunicado pelos ministérios da Coesão Territorial, Solidariedade e Segurança Nacional.

Dos 53 espaços que o Governo pretende abril até ao final de junho, 5 ficarão na região do Médio Tejo, a saber: Abrantes (INOVPOINT ), Mação (Centro de Formação de Mação); Ourém (Edifício Multiusos na Freixianda); Vila de Rei (1.º Piso do Mercado Municipal) e em Vila Nova da Barquinha (CAIS, Espaço Empresarial).

Estes espaços disponibilizados pelas autarquias cumprem com as condições previstas no acordo, e entre outras, dado que estão devidamente equipados com computadores, impressoras e acesso à internet, divididos em áreas de diferentes tipologias, dispondo de bancadas livres para diferentes períodos de ocupação; zonas privadas para videochamadas; áreas para reuniões, bem como espaços para a realização de reuniões e ações de formação.

As câmaras municipais ficarão responsáveis pela divulgação deste espaços, disponibilizando fotografias ou vídeos para permitir a realização de visitas virtuais por parte de eventuais interessados, e fornecendo informação relativa às características do espaço, condições de utilização, calendário anual, horário de utilização e custo associado.

A CIM do Médio Tejo nesta assinatura foi representada pelo Vice-presidente, Vasco Estrela, também autarca de Mação.

A cerimónia contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira e o Secretário de Estado do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita.

Este foi mais um passo importante para a nossa região, para o Médio Tejo. Criou-se mais uma oportunidade, abrindo-se aqui mais uma etapa para combater as assimetrias, contrariando aquilo que tem sido tendência nos últimos anos no âmbito da desertificação do interior.

