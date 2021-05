Município da Chamusca anuncia a Semana da Ascensão 2021

Aproxima-se a chegada da tão esperada Semana da Ascensão, a semana mais ansiada por todos os chamusquenses, sendo o ponto alto das comemorações da vila da Chamusca e de afirmação da identidade do concelho.

No ano de 2020, o Município da Chamusca transformou a festa maior do concelho, numa celebração digital, com a difusão de conteúdos em direto através das redes sociais do Município, nomeadamente, através da página oficial do Facebook, tendo sido uma iniciativa pioneira a nível nacional.

À semelhança do ano anterior, a festa da Ascensão não poderá ser realizada nos seus moldes habituais, no entanto, o Município da Chamusca mantém a firme vontade de assinalar aquele que é o ponto mais alto das festividades do concelho.

O Cine Teatro da Chamusca será palco da “Semana da Ascensão 2021”, que decorre de 08 a 16 de maio de 2021, onde durante 9 dias se manterá viva a tradição. O programa conta com espetáculos de artistas chamusquenses, onde as noites serão preenchidas com muita música e animação, reservando ainda espaço para muitas surpresas.

As festividades arrancam no sábado (08 de maio) pelas 21h00, com a atuação de João Chora. O cartaz musical conta ainda com as atuações de Joaquim Lourenço (09 de maio), Rui Tanoeiro (10 de maio), Marisa Ferreira (11 de maio), Tertúlia Fadista (12 de maio), Luís Trigacheiro (13 de Maio), Padre José Luís Borga (14 de maio), Manuel João Ferreira (15 de maio) e José Cid (16 de maio).

A aquisição de bilhetes para os espetáculos pode ser feita na plataforma Ticketline, através do link https://ticketline.sapo.pt/pesquisa?query=Chamusca&district=&venue=&category=&from=&to= ou no Balcão Único do Município.

A lotação da sala de espetáculos estará limitada a 130 lugares e é obrigatório o uso de máscara.

Ao longo dos 9 dias de festa, serão ainda dinamizados workshops com temáticas relacionadas com a Semana da Ascensão, que irão decorrer na Loja Solidária “A Botica”, limitados à participação de 4 adultos e 4 crianças.

Festa Brava

O programa da Ascensão integra duas corridas de touros, a primeira no dia 13 de maio, feriado municipal em Quinta Feira de Ascensão, pelas 17h00; e a segunda corrida, no dia 15 de maio, sábado, pelas 17h00. A tourada de dia 13 é uma corrida mista, com os cavaleiros Luís Rouxinol e João Salgueiro da Costa, o matador Joaquim Ribeiro (Cuqui). A pegar vão estar os Forcados Amadores da Chamusca e o Aposento da Chamusca e os touros em praça são da Ganadaria São Torcato.

No dia 15 de maio realiza-se a segunda corrida de touros da Ascensão, sendo esta uma Corrida de Touros à Portuguesa. Os cavaleiros em praça vão ser António Ribeiro Telles, João Ribeiro Telles, António Ribeiro Telles filho e Tristão Ribeiro Telles. Pegam dois grupos: os forcados Amadores do Ribatejo e Forcados Amadores da Chamusca. Os touros são da Ganadaria Vale Sorraia.

Quinta-Feira da Espiga

A Semana da Ascensão abrange sempre o feriado móvel de Quinta-Feira de Ascensão, contando em anos anteriores com a tradicional Entrada de Touros, um dos pontos altos da festa, que reúne milhares de pessoas na Rua Direita de São Pedro.

A Quinta Feira de Ascensão merece especial destaque no programa. Para além da habitual Corrida de Touros (17h00) na Centenária Praça de Touros da Chamusca, no dia 13 de maio, pelas 09h00, será celebrada a Missa Campal na Ermida de Nossa Senhora do Pranto e a Benção dos Dons da Terra e dos Animais, cerimónia religiosa de grande significado para os chamusquenses.

As atividades do dia culminam com a grande atuação de Luís Trigacheiro, vencedor do concurso televisivo “The Voice Portugal”, pelas 21h00 no Cine Teatro.

