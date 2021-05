Politécnico de Santarém realizou 3312 testes com zero positivos à Covid 19

O Instituto Politécnico de Santarém já terminou a primeira fase do Programa de Testagem para a Covid 19, com um total de 3312 testes de antigénio realizados na comunidade académica, entre os dias 19 e 30 de abril, todos com resultado negativo.

“A adesão que se mostrou em massa evidencia uma grande responsabilidade por parte de toda a comunidade académica e deu a confiança necessária para o reinício em segurança das atividades letivas presenciais”, refere a nota do IPSantarém.

“Para o sucesso operacional desta fase do programa foi determinante o competente envolvimento dos membros dos Grupos Operativos Periféricos de cada Unidade Orgânica, bem como o apoio dado pelo Eng. Maurício, Diretor de Serviços de Sistemas de Informação e Comunicações e da Prof. Isabel Barroso, administradora dos SAS e Membro do Grupo Operativo Central do programa de testagem, na articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa”, salienta o comunicado do IPSantarém.

Considerando o levantamento do estado de emergência e a estabilização do número de casos ativos no País nomeadamente nos concelhos de Santarém e Rio Maior, o IPSantarém adianta que irá avançar para uma 2.ª fase do programa, que se consubstanciará na monitorização diária do número de casos ativos e sua divulgação semanal, assim como na realização de testes de antigénio de forma aleatória.

“Torna-se evidente que o atual momento favorável que o Pais atravessa do ponto de vista epidemiológico responsabiliza-nos ainda mais para o escrupuloso cumprimento de todas as normas de segurança dentro e fora dos campus”, declarações do Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Prof. João Moutão.

