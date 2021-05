Sérgio Nunes é o candidato do PSD à Freguesia do Couço

A Concelhia do PSD Coruche aprovou por unanimidade, a candidatura de Sérgio Nunes, à Freguesia do Couço.

Sérgio Nunes, de 43 anos, é agricultor, vive e trabalha na Freguesia. O PSD de Coriuche refere que o candidato tem tem formação base em Sociologia, e desenvolveu ao longo dos anos os seus conhecimentos na sua área de actividade, a Agricultura, actividade predominante no Vale do Sorraia e em particular no Couço.

Desempenhou nos últimos anos, em substituição, o lugar de deputado municipal, na Assembleia Municipal de Coruche, o que, segundo a Concelhia do PSD, “lhe deu conhecimento sobre a gestão municipal e as necessidades de cada uma das Freguesias do Concelho e em particular do Couço, estando assim preparado para defender a nossa terra e assumir esta responsabilidade”.

“Esta candidatura conta com TODOS os que querem uma Freguesia melhor, onde a população se fixe, onde haja emprego, habitação e oportunidades”, conclui o comunicado do PSD.

