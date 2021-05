Vídeo – União de Santarém empata com Alverca no apuramento para a III Liga

A União Desportiva de Santarém recebeu, no domingo, o Alverca, na 2.ª jornada da fase de apuramento para a III Liga nacional de futebol. Um jogo que se previa difícil para a União e Santarém, atendendo ao valor do Alverca que ficou em 2.º lugar no campeonato, com apenas menos um ponto do que o Torreense.

A União de Santarém adiantou-se no marcador, aos 13 minutos, com uma grande penalidade marcada por Nuno André.

Antes do intervalo, o árbitro Tiago Pinto marcou uma grande penalidade contra a União de Santarém. O penalti não teve contestação, mas a mostragem do cartão vermelho a Jairo Rodrigues, pela entrada de carrinho que levou ao penalti, mereceu muitos protestos da União de Santarém, considerando que foi uma dupla penalização que já foi eliminada das leis do futebol.

O penalti foi marcado por Jonata Bastos, fazendo a igualdade que se manteve até final do jogo.

Seguiu-se um jogo muito disputado, com a União de Santarém a jogar mais de uma hora reduzida a 10 jogadores, mas a conseguir segurar o empate até final do jogo.

O Alverca lidera a classificação com 4 pontos, os mesmos do Condeixa que venceu a UDS na semana passada nesta fase que vai apurar as duas equipas que sobem à III Liga. A União de Santarém tem ainda pela frente mais 4 jogos, o próximo com o Marinhense, na Marinha Grande.

