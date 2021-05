Coruche reforça campanha “Com confiança e em segurança, só no Comércio Local”

Depois do sucesso, em 2020, da iniciativa “Com confiança e em segurança, só no Comércio Local”, que atribuiu 3.000 euros a clientes do comércio local ao longo de três meses, a Câmara Municipal de Coruche reedita a campanha em 2021, mas agora reforçada com mais e melhores prémios, num total de 4.500 euros.

Foi ainda acrescentado um prémio mensal máximo no valor de 500 euros, elevando para seis os prémios mensais, e alargada a participação a restaurantes. A campanha, que decorre nos meses de maio, junho e julho de 2021, é uma iniciativa da Câmara Municipal em parceria com a Associação de Comerciantes do Concelho de Coruche e com a colaboração das Juntas de Freguesia do Concelho.

Apresentação da campanha de dinamização da economia local. Foto CM Coruche

Tal como em 2020, a campanha “Com confiança e em segurança, só no Comércio Local”, que arranca no início de maio, tem como propósito dinamizar a economia local do Concelho, mas agora em período de desconfinamento. Por cada 10 euros em compras no comércio local será entregue aos clientes uma senha de participação carimbada pelos comerciantes aderentes. As senhas devem ser preenchidas pelos clientes e depositadas nas tômbolas localizadas no Posto de Turismo, no Museu Municipal de Coruche, na Junta de Freguesia da área de residência ou na Delegação Municipal do Couço. Os clientes devem ter em consideração que apenas são consideradas válidas as senhas que contenham a sua identificação (primeiro e último nome) com contacto telefónico e/ou morada, assim como a autenticação do respetivo estabelecimento comercial (carimbo).

A participação está aberta a todos os estabelecimentos do comércio local/tradicional que desenvolvam atividade de comércio a retalho no Concelho, tal como previsto na Classificação das Atividades Económicas (CAE 47) com a designação “Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos”. Estão incluídas as atividades de salões de cabeleireiros (subclasse 96021), institutos de beleza (subclasse 96022), agências de viagem (subclasse 79110) e, por fim, restaurantes (grupo 561), aos quais foi alargada a participação. No entanto, no caso de cabeleireiros e institutos de beleza só serão aceites faturas relativas à aquisição de produtos, nomeadamente de cosmética ou perfumaria, entre outros. As exceções devem ser consultadas no documento normativo da campanha, disponível no site da Câmara.

Mensalmente, serão sorteados seis vouchers (cheques-prenda) no valor de 100 a 500 euros, que poderão ser utilizados em qualquer estabelecimento aderente. Os sorteios mensais serão publicados e realizados no dia 9 do mês seguinte ao mês da compra, pelas 14h30, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Coruche. Os prémios sorteados serão entregues mediante apresentação da fatura a que corresponde a senha premiada e do respetivo documento de identificação. Os estabelecimentos aderentes continuarão a receber, no decorrer da campanha, embalagens de álcool gel desinfetante, fornecidas pela Câmara Municipal de Coruche.

