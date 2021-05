Coruche vai colocar plataforma “Lojas com Gente” brevemente online

A plataforma “Lojas com Gente” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Coruche, que visa apoiar, promover e divulgar o comércio e os serviços locais. Trata-se de um portal independente que, numa primeira fase, estará online para adesão dos agentes económicos e, num segundo momento, para acesso dos consumidores.

De utilização gratuita por parte de empresários locais de setores tão distintos e amplos como restauração, comércio e serviços, o portal disponibiliza um espaço de anúncio de produtos e serviços com possibilidade de venda online.

Dedicada a todas as atividades económicas do Concelho, a plataforma “Lojas com Gente” foi concebida de modo abrangente sobre uma solução tecnológica intuitiva, sendo que os processos de venda, envio e pagamento ficarão a cargo e à responsabilidade de cada estabelecimento. A plataforma evitará deslocações desnecessárias a estabelecimentos que, em resultado do contexto de pandemia, possam estar fechados ou com acesso condicionado. Assim, são garantidas diversas formas de entrega e pagamento seguras, com mais-valias para a comodidade de comerciantes e clientes.

Simples e de rápida utilização, a plataforma viabiliza ainda a conexão de potenciais clientes de todo o mundo a agentes económicos do concelho de Coruche que vendem produtos e/ou prestam serviços. Considerando que as novas tendências de consumo alteraram radicalmente as vendas do retalho tradicional, a iniciativa assume-se como mais uma forma de mitigar os impactos negativos trazidos pela pandemia, em mais um investimento do Município de Coruche na manutenção do comércio local e dos seus postos de trabalho.

De acordo com o executivo da Câmara, a definição e o desenvolvimento de uma política local promotora da dinamização da atividade económica do Concelho passa, de modo incontornável, pela implementação de medidas de apoio ao investimento, nomeadamente no âmbito do comércio local. Para obter informação adicional sobre a adesão gratuita, os interessados poderão contactar o Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento Económico (GPDE) e/ou consultar o site da plataforma.

Programa “Lojas com Gente”

A plataforma “Lojas com Gente” surge no seguimento do Programa de Incentivo ao Comércio Local “Lojas com Gente”, que apoia iniciativas de instalação de lojas de comércio local nas áreas de reabilitação urbana, bem como a reabilitação de lojas já existentes no Concelho.

O Município de Coruche, que tem vindo a desenvolver esforços no sentido de dinamizar o comércio local, reconhece o momento de emergência económica e social, assumindo o seu papel fundamental no apoio aos agentes económicos locais, cuja capacidade de resposta exige o incremento das condições de atendimento ao público, nomeadamente no que respeita a medidas de segurança.

Ao programa “Lojas com Gente” subjaz a dinamização do comércio local no Concelho, potenciando o seu desenvolvimento integrado através de medidas que fomentem a modernização e a requalificação funcional dos estabelecimentos, o que, espera-se, redundará na fidelização e na captação de consumidores.

Recentemente, em março de 2021, foi revisto o programa “Lojas com Gente”, tendo sido alargado o apoio a novas áreas de atividade, nomeadamente a estabelecimentos dos setores de hotelaria e restauração, atividades fotográficas e ginásios. Após a revisão de março serão ainda consideradas as despesas de investimento realizadas e as rendas pagas após 19 de março de 2020, data da entrada em vigor do Estado de Emergência pelo Decreto do Presidente da República n.º 14- A/2020.

Para a instalação de novos espaços comerciais em áreas de reabilitação urbana, o apoio a conceder corresponderá a 50% do valor mensal da renda durante seis meses. No caso de estabelecimento existentes, o apoio é de 25% do valor da renda durante seis meses até ao limite de 200 euros. Quanto ao investimento, o apoio a conceder corresponde a 85% da despesa elegível, com limite máximo de 2500 euros.

Para qualquer esclarecimento deve contactar-se o Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento Económico e/ou consultar o site do Município, onde poderá encontrar-se o regulamento e o formulário de candidatura: https://bit.ly/2ATW8t4.

