Festival Montepio às Vezes o Amor – Luísa Sobral atua no dia 14 em Tomar

No próximo dia 14 de Maio, Luísa Sobral regressa ao “Festival Montepio às vezes o amor”, para um concerto no Cine-Teatro Paraíso em Tomar, cidade que se estreia este ano no Festival.

Luísa iniciou o seu caminho discográfico em 2011, após um percurso académico musical bem sucedido na famosa Berklee College of Music, em Boston. O primeiro disco, ‘The Cherry On My Cake’, foi um êxito imediato em Portugal, tendo ocupado os lugares cimeiros do top de vendas durante várias semanas e chegado rapidamente a Disco de Platina.

Seguiu-se uma extensa digressão nacional e a atenção do mercado internacional. A crítica e público renderam-se ao talento de Luísa Sobral. Destacam-se ainda duas nomeações para os Globos de Ouro (Revelação e Melhor Interprete Individual) e a atuação no mítico programa da BBC ‘Later…with Jools Holland’.

Os bilhetes custam 15€ e estão à venda no Cine-Teatro Paraíso, havendo 20% de desconto para portadores do cartão de associado da Associação Mutualista Montepio e respetivo acompanhante (máx. 2 bilhetes por associado).

O concerto está marcado previsivelmente para as 20h30, mas o horário está sujeito a alterações de acordo com as normas publicadas pela DGS, no contexto da pandemia COVID-19.

