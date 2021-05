Pedrógão Triatlo estreia-se em competições oficiais

O fim-de-semana transacto ficará como um marco histórico para o Pedrógão Triatlo/CFDLP, em virtude da sua estreia em competições oficiais.

No sábado, 1 de maio, o Pedrógão Triatlo/CFDLP participou com a sua Escola de Triatlo, no IV Duatlo Jovem de Portalegre, prova integrante do Campeonato Nacional Jovem, no qual marcaram presença 282 atletas, em representação de 26 equipas, divididos pelos escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis.

O PTri/CFDLP fez-se representar por uma comitiva constituída por 28 atletas, com idades compreendidas entre os 8 e os 15 anos, tendo obtido um magnifico 3.º lugar por equipas.

Individualmente registaram-se excelentes prestações, cheias de esforço e vontade, sendo justo de realçar o 1º lugar no escalão de Benjamins masculinos obtido pelo Miguel Moita.

As classificações obtidas pelos atletas do PTri/CFDLP, foram as seguintes:

Benjamins femininos: 4.ª Beatriz Pinto; 6ª Maria Leal; 8ª Francisca Junqueiro.

Benjamins masculinos: 1.º Miguel Moita; 5.º Francisco Ferreira; 14.º João Bento; 16.º António Sousa; 19.º Afonso Lopes; 22.º Gustavo Inácio; 25.º Manuel Sardinha.

Infantis femininos: 6.ª Maria Sousa; 11.ª Matilde Albuquerque; 14.ª Maria Filipa Sousa; 18.ª Sofia Bargão.

Infantis masculinos: 11.º Santiago Ruivo; 23.º Gabriel Silva; 30.° Tiago Barreto.

Iniciados masculinos: 10.° Simão Vieira; 20.° Tomé Sentieiro; 33.º Duarte Teixeira;

40.° Guilherme Violante.

Juvenis femininos: 13.ª Matilde Moita; 24.ª Margarida Cancela; 27.ª Noa Araújo; 30.ª Margarida Inácio.

Juvenis masculinos: 10.° Guilherme Neves; 38.º António Gasalho; 45.º David Sá.

Classificação colectiva: 1.º Alhandra Sporting Club; 2.º Sport Lisboa e Benfica; 3.º Pedrógão Triatlo; 4.º SFRAA; 5.º Sporting Clube de Portugal.

No cômputo geral, para além dos bons resultados desportivos, foi acima de tudo uma excelente jornada de salutar convívio desportivo, envolvendo atletas, familiares e amigos, dentro do verdadeiro espirito triatleta, marcada pelo facto histórico de ser a estreia absoluta da colectividade em provas oficiais.

No Domingo, 2 de Maio, o PTri/CFDLP, rumou ao Cercal do Alentejo, a fim de participar no I Triatlo do Cercal, prova integrante da Taça de Portugal, disputada nas distâncias de 750 m natação + 20 Km ciclismo + 5 Km corrida.

O PTri/CFDLP, fez-se representar por quatro atletas, dos quais um veterano e três jovens Cadetes, que faziam a sua estreia nesta distância.

Gonçalo Neves obteve um magnífico 1.º lugar no grupo de idades 50-54, enquanto os atletas cadetes se classificaram no respectivo escalão em: Masculinos, André Neves (19.º) e Vasco Santos (22.º) e Femininos, Joana Silva (12.º).

No próximo dia 15 de Maio, o PTri/CFDLP participará no Duatlo Jovem de Alpiarça, prova a contar para o Campeonato Regional Jovem e, a 16 de Maio, marcará também presença no Triatlo de Oeiras, prova a contar para o Campeonato Nacional Individual de Triatlo.

Uma enorme palavra de apreço e agradecimento a todos os patrocinadores que tornaram possível a realização deste projecto.

