Regressaram os jogos de futsal do Vitória de Santarém

A bola voltou a rolar! No passado fim de semana, cerca de três meses e meio após mais uma paragem competitiva forçada pela pandemia da COVID-19, o futsal do Vitória Clube de Santarém regressou às quadras, com o escalão de seniores masculinos a disputar três encontros de preparação para a retoma do Campeonato Distrital da AF Santarém, que terá lugar já no próximo sábado, dia 8 de Maio.

O encontro que marcou o tão ansiado regresso decorreu no último sábado, fora de portas, no reduto do Grupo Desportivo Landal, com os jovens pupilos de Paulo Antunes a matarem saudades do adorado esférico com um triunfo por 4-3.

Estreia de dois juvenis: Zé Miguel e João Coelho “JP”, de 15 anos, o atleta mais jovem a envergar a camisola do escalão sénior do clube

De salientar, com sublinhado especial, a estreia de dois atletas juvenis (Sub-17) na formação principal do emblema vitoriano: João Coelho “JP”, com apenas 15 anos de idade, tornou-se o atleta mais jovem a envergar a camisola do escalão sénior do clube, enquanto Zé Miguel (16 anos) coroou um momento para mais tarde recordar com aquele que viria ser o golo do triunfo.

Ambos os atletas estão no clube desde o escalão de traquinas (sub-9) e prometem, já a muito curto prazo, assumir-se como peças preponderantes na prossecução da missão do clube de dotar a sua equipa sénior quase exclusivamente com jovens oriundos dos seus escalões de formação.

Na partida diante do conjunto filiado na Associação de Futebol de Leiria, os restantes golos vitorianos foram apontados por David Caian (2) e Francisco Maxi.

Futsal também regressou à Nave de Santarém

No dia seguinte, foi a vez do regresso a “casa”, com os seniores azuis e brancos a cumprirem um duplo embate diante do Internacional Sport Clube, emblema da Associação de Futebol de Évora.

Frente a um conjunto que alinha no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Futsal, foi naturalmente numa toada de assinalável exigência competitiva que os vitorianos cumpriram os últimos aprontos de preparação antes de voltarem a abraçar as competições oficiais, deixando muito boas indicações, não traduzidas pelos scores denunciados pelo placar: 2-5 e 7-8.

Tal como na véspera, nota de destaque para o lançamento de mais 4 atletas do escalão de juvenis: Alex Pereira, Guilherme Rosa, Miguel Canha e Diogo Delgado, um dos mais promissores guardiões do distrito, que certamente não esquecerá o dia em que apontou sem mácula um pontapé de penálti na sua estreia no escalão sénior.

No total destes dois dias, foram 22 (!) os atletas com passagem pelas camadas jovens do Vitória Clube de Santarém a alinhar pela equipa mais representativa do futsal masculino do clube, naquele que é um exemplo cabal da política adotada para o presente e o futuro daquele que é um dos únicos quatro emblemas em todo o País a granjear o estatuto de Entidades Formadoras Certificadas de 4 Estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Jogos oficiais já no sábado

Já a doer, encontro marcado para o próximo sábado, dia 8 de Maio, com a equipa “B” do Vitória Clube de Santarém a receber o Cercal Vale do Ninho, às 18h00, na Nave Municipal, no primeiro capítulo de um duplo compromisso que se estende a domingo, pelas 20h00, com a receção ao CAD Coruche. Quanto à equipa de seniores masculinos “A”, volta à ação com uma intrincada deslocação ao pavilhão do GD Ribeira do Fárrio.

Refira-se que o Campeonato Distrital de Futsal Masculino regressa num formato mais reduzido, ajustado ao tempo útil de competição que resta até ao prazo limite estabelecido para que se defina o campeão distrital e a Associação de Futebol de Santarém possa indicar o seu próximo representante nas competições nacionais em 2021/22.

