Santarém mantém 350.000€ de apoio aos clubes do Concelho – Veja aqui a lista dos apoios

O Município de Santarém vai atribuir um apoio financeiro de 350 mil euros aos clubes e associações desportivas do Concelho, no âmbito do Regulamento de Apoio e Financiamento do Associativismo Desportivo (RAFAD).

“Tendo em conta que a Pandemia COVID-19 levou a um início de época desportiva atípica, sem competições, na quase totalidade dos escalões de formação”, o Executivo Municipal decidiu atribuir, relativamente ao Programa de Apoio à Formação Desportiva – Atividade Regular: 312 220,00 euros, 90% do valor da época desportiva anterior, calculados com base nos mesmos dados.

“Este ano, extraordinariamente e de forma a compensar os clubes que têm equipas nos escalões seniores, os únicos que se mantiveram em competição, que se viram privados das receitas de entradas nos jogos e outras decorrentes da realização de jogos com público, mas mantendo-se todas as despesas com a organização das competições, o executivo decidiu atribuir verbas no âmbito do Programa de Apoio à Competição Desportiva Não Profissional, num valor que ascende a 37 780,00 euros”, refere a nota da autarquia.

“O reconhecimento pela importância que os Clubes e as Associações desportivas do Concelho assumem na ocupação dos tempos livres dos jovens e o esforço que têm mantido, de forma a proporcionar um regresso à prática desportiva sempre na maior segurança, levou o Executivo Municipal a manter o valor do apoio, no reconhecimento de que o associativismo desportivo muito tem trabalhado para garantir um desporto de qualidade aos jovens no Concelho, apesar de todas as dificuldades inerentes à situação de pandemia”, referiu Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal.

O montante de 350 mil euros, bem como os critérios e coeficientes de ponderação, foram aprovados e analisados favoravelmente pelo Conselho Municipal de Desporto. Após assinatura dos contratos programa, os apoios financeiros vão ser transferidos em duas tranches (50%) nos meses de maio e setembro.

Consulte aqui a lista de apoios: https://www.cm-santarem.pt/images/santarem/rpc/2021/Noticias/5_maio/Programa_Financiamento_Atividade_Desportiva_2021.pdf

