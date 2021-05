Cartaxo será o concelho da Lezíria do Tejo com oferta educativa na área da vitivinicultura

Na Lezíria do Tejo, a Escola Secundária do Cartaxo vai ser a única que disponibiliza um Curso Profissional de Técnico Vitivinícola.

O presidente da Câmara do Cartaxo Pedro Magalhães Ribeiro destaca o trabalho da Escola Secundária do Cartaxo que, no ano letivo 2021/2022, volta a ser reconhecida pela Rede de Ofertas Qualificantes, para lecionar um conjunto muito alargado de cursos profissionais e de oferta formativa para adultos.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro e o diretor do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, Jorge Tavares, reuniram, no dia 21 de abril, com os restantes municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CMLT) e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (Dgeste), para a concertação e aprovação da Rede de Ofertas Qualificantes – Ano letivo 2021/2022.

Na reunião foi definida a oferta qualificante que a Escola Secundária do Cartaxo poderá disponibilizar no próximo ano letivo.

O presidente da Câmara Municipal destacou a “abrangência da oferta formativa e educativa que a Escola Secundária do Cartaxo vai poder disponibilizar à população, não só aos jovens, mas também aos adultos que poderão aprofundar a sua formação, completar ciclos de ensino ou reforçar as suas qualificações”, referindo que a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo dos anos neste estabelecimento de ensino “se deve ao empenho dos profissionais que ali prestam um serviço público de excelência, em estreita ligação à comunidade”.

Para Pedro Magalhães Ribeiro, o facto de o Cartaxo passar a ser o único município da Lezíria do Tejo a “ter oferta formativa de nível profissional na área da vitivinicultura, é um enorme motivo de orgulho para o concelho”.

Jorge Tavares, diretor do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, explicou que a metodologia para a concertação da Rede de Ofertas Profissionalizantes, é definida pela Agência Nacional para a Qualificação, decorre de ferramentas como o Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e o Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação (SANQ), o que “demonstra a importância que estas ferramentas estratégicas reconhecem à vitivinicultura no nosso concelho e a necessidade que encontraram de profissionais qualificados na área de vitivinicultura. A iniciativa de propor o Curso de Técnico Vitivinícola foi da Câmara Municipal, mas o acolhimento, quer pela Rede, quer pelo agrupamento, foi imediato”.

O SANQ é um sistema de diagnóstico de necessidades de qualificações e de indicação de áreas e saídas profissionais prioritárias, que permite estabelecer orientações para a definição da rede de oferta formativa. A CIMLT encontra-se a proceder a uma reavaliação do SANQ, que estará em vigor no ano letivo de 2022/2023.

Oferta aprovada para o Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo:

Cursos Profissionais –Técnico Vitivinícola, o único da Lezíria do Tejo, Técnico de Contabilidade, Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de Ação Educativa, Técnico de Cozinha/Pastelaria e Técnico de Restaurante/Bar;

Cursos de Educação Formação (CEF) – Oferta para assistentes administrativos e operadoras de distribuição;

Cursos Cientifico-Humanísticos – Ciências e Tecnologias; Ciências Socioeconómicas; Línguas e Humanidades; Artes Visuais;

Centro Qualifica (cursos e qualificação para adultos) – Curso EFA ensino básico/secundário; formações modulares RVCC.

Para informação sobre a oferta educativa para o ano letivo 2021/2022, contacte a Escola Secundária do Cartaxo – telefone 243 770 005 ou e-mail geral@escolasmmcartaxo.pt

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...