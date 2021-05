Município de Tomar capacita agentes turísticos locais para desenvolver o setor

O Município de Tomar continua a trabalhar em conjunto com os agentes turísticos locais, no âmbito do plano de resposta à atual situação económica provocada pela Pandemia COVID-19.

Assim, a autarquia, em parceria com o Convento de Cristo, Instituto Politécnico de Tomar e ACITOFEBA – Associação Comercial e Industrial dos Municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha, arrancou com o “+ Destino | Programa de Capacitação de Agentes Turísticos de Tomar”, que se realiza durante o mês de maio e que visa contribuir para a qualificação dos agentes e da própria atividade turística do concelho.

Ações gratuitas de 90 minutos, realizadas à distância e dinamizadas por especialistas de diferentes áreas temáticas, encontram-se deste modo à disposição dos recursos humanos das empresas e dos profissionais locais, que desenvolvem atividade na área do turismo, através da formalização da inscrição para o endereço do serviço turístico municipal: turismo@cm-tomar.pt.

Com esta primeira edição, onde serão abordadas as áreas da Comunicação, Marketing Psicologia, História e Património, pretende-se, entre outros objetivos, capacitar os participantes com conhecimentos sobre as principais ferramentas e atuais tendências digitais, a trabalhar a narrativa turística com a apresentação da história e dos principais recursos e atrativos turísticos locais, e a qualificar o atendimento e o serviço turístico local.

Esta ação, a par de outras já realizadas ou igualmente em curso, serve igualmente para, de uma forma totalmente inovadora, fomentar o contacto entre as entidades participantes e parceiras, no intuito de consolidar a estrutura turística local e de contribuir para o desenvolvimento do próprio território.

Depois de uma primeira ação sobre redes sociais, seguem-se estas:

