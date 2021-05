Santarém acolhe “Cimeira do Futuro Associativismo e Juventude”

O Município de Santarém congratula a realização da segunda “Cimeira do Futuro Associativismo e Juventude” que vai realizar-se no Convento de S. Francisco, em Santarém, no próximo dia 14 de maio. Esta iniciativa, que conta com um apoio financeiro da Câmara de Santarém de 1.200,00 euros, realiza-se em parceria com a Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém – FAJUDIS.

Esta Cimeira, que tem como tema central a “Agenda Jovem para a Saúde e Bem-Estar”, a par das Políticas Locais de Juventude, conta com a participação de João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara de Santarém, de Ricardo Rato, Vereador com o Pelouro da Juventude, da Câmara de Santarém, entre outros.

Esta iniciativa pretende reunir jovens dirigentes associativos, técnicos municipais e decisores políticos de todos os municípios da região de Lisboa e Vale do Tejo, de modo a criar as condições que permitam avaliar e identificar as necessidades dos jovens, com base numa agenda para a inovação. As Cimeiras permitem auscultar os jovens, desafiando-os a contribuir com novas ideias e sugestões para que em conjunto com técnicos de Juventude e autarcas, possam ser definidas políticas locais e nacionais de Juventude para a nova década.

A FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis lançou, em 2020, o projeto “INOVE+”, um plano orientador a longo prazo que consiste num investimento significativo para o desenvolvimento da participação juvenil e associativa de jovens em Portugal. A Estratégia da FNAJ 20/30 tem como base o compromisso do movimento associativo juvenil, assente em 5 domínios estruturais: Transição Digital, Coesão Social, Economia Verde, Cooperação Transfronteiriça e Saúde Pública, para além da Inovação Jovem, um tema transversal aos restantes, em linha com a “Estratégia da União Europeia para a Juventude 2019-2027” e fundamentada no “Plano Nacional de Políticas Locais de Juventude” da FNAJ.

