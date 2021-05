Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação com 103 expositores e 691 produtos e serviços em exposição

Inaugurou no dia 1 de maio a segunda edição da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, iniciativa da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém que tem como objetivo promover os negócios das startups da região, mas também de empresas com processos de recrutamento em curso e entidades e empresas ligadas à inserção e qualificação profissional. O certame conta, até ao momento, com 103 expositores, num total de 691 produtos e serviços em destaque, o dobro da participação em relação à primeira edição do certame, realizada o ano passado.

Está a ser um sucesso a segunda edição da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, online desde o passado sábado na plataforma de negócios da NERSANT, Compro no Ribatejo. O evento online organizado pela associação empresarial está a ter grande adesão, com o certame a conseguir o dobro da participação angariada o ano passado. No total, estão a participar na feira, até ao momento, 103 expositores, que têm ao dispor do visitante 691 produtos e serviços na mostra.

A Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação pretende ser uma montra digital do empreendedorismo regional, ao mesmo tempo que promove o emprego e a formação profissional. O objetivo do certame é, desta forma, dar a conhecer as novas empresas da região do Ribatejo, bem como empresas com processos de recrutamento em curso e empresas / entidades que trabalhem na área dos recursos humanos, com atividades ligadas, por exemplo, à prestação de serviços de inserção e qualificação profissional, promovendo-se, desta forma, negócios, emprego e conhecimento. Para além de startups e empresas da região, participam de igual modo no certame diversos Municípios, através dos respetivos Gabinetes de Empreendedorismo ou Apoio a Empresas, e também CLDS da região.

Cada empresa tem uma área própria onde apresenta a sua oferta (produtos e serviços), sendo possível ao visitante entrar em contacto direto com cada um dos expositores. A feira pode ser visitada no portal de negócios Compro no Ribatejo, onde a NERSANT dinamiza as suas feiras digitais. O acesso à Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação é realizado através do link https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-empreendedorismo-emprego-e-formacao, não sendo necessário registo para aceder ao certame.

Ciclo de workshops temáticos arranca dia 17 de maio

No âmbito da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, está já disponível o programa de webinares gratuitos que vão ser realizados ao abrigo da iniciativa.

O ciclo de workshops temáticos inicia dia 17 de maio, com o tema “Adapte o seu Negócio para a era pós-Covid19”. No âmbito do mesmo serão realizadas diversos workshops, pela NERSANT, iniciando-se pela sessão “Diagnóstico: Identificação das competências e recursos internos”, dia 17 de maio, às 14h30, seguindo-se “Mudança no Comportamento do consumidor e manutenção do relacionamento”, dia 19, às 14h30, “Canais de distribuição: novas tendências”, dia 24, pelas 14h30 e “A Transformação Digital”, dia 26, pelas 14h30.

A sessão “Medidas de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo” realiza-se às 15h00 do dia 20 de maio, tendo como orador o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Dia 27 de maio, às 15h00, realiza-se a sessão “Soluções de Financiamento para Startup’s”, com intervenções da Garval, Novo Banco, Banco Montepio e Millennium BCP, e no dia 31 de maio, está agendado um webinar sobre “Negócios no Ribatejo entre Empresas da Região”, com a apresentação dos portais Startup Ribatejo e Compro no Ribatejo, da NERSANT.

As sessões são de presença gratuita , mas inscrição obrigatória, no portal da NERSANT em https://www.nersant.pt/agenda/.

