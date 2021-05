Mês da Enguia vai estar de volta de 15 de maio a 15 de julho, em 16 restaurantes do concelho de Salvaterra de Magos

O programa do Mês da Enguia, que vai decorrer de 15 de maio a 15 de julho, foi apresentado hoje em conferência de imprensa na Glória do Ribatejo. O evento gastronómico centrado na rainha do Tejo vai ter a participação de 16 restaurantes no concelho de Salvaterra de Magos.

Os 16 restaurantes participantes vão proporcionar aos clientes a rainha do Tejo confecionada das mais diversas formas, assim como outras especialidades regionais

Deslocado por força da pandemia do mês de março em que tradicionalmente se realizava, o Mês da Enguia está de volta ao concelho de Salvaterra de Magos, de 15 de maio a 15 de julho.

O programa foi apresentado aos jornalistas esta quinta-feira, numa conferência de imprensa com as participações do presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, do representante da Entidade Regional de Turismo do Ribatejo e Alentejo, João Cavaleiro Ferreira, e da chef e professora de cozinha da Escola Profissional de Salvaterra de Magos, Noélia Costa.

Apresentação do Mês da Enguia 2021 no espaço Jackson em Salvaterra de Magos

Com 16 restaurantes participantes, esta edição conta também como habitualmente com um conjunto de outras iniciativas, como exposições e espetáculos musicais, assim como roteiros de visita aos principais pontos de interesse do concelho como a Falcoaria Real, a aldeia piscatória do Escaropim, a Barragem de Magos e a aldeia de Glória do Ribatejo, que é palco de duas exposições.

Enguia frita é um dos peticos mais procurados nos restaurantes participantes no Mês da Enguia no concelho de Salvaterra de Magos

Restaurantes participantes

Participam nesta edição do Mês da Enguia os seguintes restaurantes:

Em Salvaterra de Magos – A Casinha, Dom Roberto, O Escaropim, Tasquinha do Marujo – Páteo dos Leitões, Quinta do Parque Real, Zé do Moinho, A Tasca;

Em Marinhais – Flor da Vila, Zé da Marreta, O Pinto, O Bom Garfo, O Canto do Vaz;

Em Foros de Salvaterra – Adega da Rosa, Tira Picos, Parque Real – café Snack-Bar, Quinta da Barragem.

O presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, do representante da Entidade Regional de Turismo do Ribatejo e Alentejo, João Cavaleiro Ferreira, e da chef e professora de cozinha da Escola Profissional de Salvaterra de Magos, Noélia Costa, na apresentação do programa do Mês da Enguia 2021

Apresentação do programa em Glória do Ribatejo

A conferência de apresentação desta edição do Mês da Enguia teve lugar no Espaço Jackson, na Glória do Ribatejo, espaço requalificado em 2020.

Um investimento de 1,5 milhões de euros que veio criar uma infraestrutura cultural polivalente que integra o pólo da biblioteca municipal, um átrio para exposições, um auditório com 250 lugares, e um pátio onde as coletividades têm as suas sedes.

Espaço Jackson

O espaço Jackson foi assim baptizado em homenagem a Charles Douglas Jackson, que foi presidente da Rádio Free Europe, que veio à Glória do Ribatejo em 1952, para a inauguração das instalações do Centro Emissor da RARET – Rádio de Retransmissão.

O espaço Jackson acolheu os trabalhadores americanos e portugueses envolvidos na montagem das primeiras antenas de retransmissão da RARET, usadas para difundir as emissões da Radio Free Europe, destinadas aos países da Europa de leste sob domínio da União Soviética. Financiada pela CIA, esta rádio transmitia conteúdos políticos e de propaganda para impedir o carácter expansionista da URSS. A RARET na Glória do Ribatejo era o maior complexo europeu de retransmissão da Rádio free Europe.

Conferência de imprensa de apresentação do Mês da Enguia realizou-se no auditório do Espaço Jackson, na Glória do Ribatejo

Glória do Ribatejo é cenário de série na Netflix

A primeira retransmissão realizou-se há 70 anos, a 4 de julho de 1971, data assinalada com uma exposição na Glória do Ribatejo, incluída no programa do Mês da Enguia.

Passados 70 anos, a RARET é agora um dos cenários ficcionais da primeira série portuguesa na plataforma Netflix. “Glória” é um ‘thriller’ passado durante a Guerra Fria, que está a ser gravado no Ribatejo e em Lisboa.

Ensopado de enguias, uma das especialidades em destaque nos restaurantes participantes

Programa de animação do Mês da Enguia

Enguia grelhada é um dos pratos em destaque nos restaurantes do concelho

Enguias de caldeirada é uma das especialidades mais apreciadas nos restaurantes participantes do Mês da Enguia

