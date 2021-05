Música e festa brava na Semana da Ascensão na Chamusca

A tradicional Semana da Ascensão, ponto alto das comemorações da vila da Chamusca, vai este ano decorrer apenas em espaços fechados com controlo de entradas, não se realizando eventos de rua, anunciou o município.

Se em 2020 a principal festa da Chamusca se ficou pela celebração digital, devido à pandemia da covid-19, este ano o município optou por uma solução mista para não comprometer a permanência do concelho fora das zonas de risco, já que um retrocesso no desconfinamento teria impactos para as pessoas e a economia local, disse à Lusa o presidente da Câmara, Paulo Queimado, lembrando que no concelho residem apenas cerca de 10.000 pessoas.

A festa vai centrar-se no Cine Teatro da Chamusca, de 08 a 16 deste mês, com atuações de artistas chamusquenses e também de músicos como João Chora (dia 08) ou José Cid (dia 16), entre outros, com a lotação da sala limitada a 130 lugares e a ser obrigatório o uso de máscara.

O programa integra duas corridas de touros, a primeira no dia 13, Quinta-feira da Ascensão, feriado municipal, às 17:00, e a segunda no dia 16, domingo, à mesma hora, também com a praça limitada a um terço da capacidade, sendo que não se vai realizar a tradicional entrada de touros do dia da Ascensão, que habitualmente reúne milhares de pessoas na Rua Direita, mantendo-se a missa campal e a Bênção dos Dons da Terra e dos Animais.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...