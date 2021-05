Clube e universidade Sénior de Mação retomam atividades

Foram retomadas esta semana as atividades do Clube Sénior e as aulas da Universidade Sénior de Mação.

Tal como após o primeiro confinamento, estão estabelecidas várias normas de segurança e distanciamento, que passaram, no caso do Clube Sénior, por dividir alguns grupos, os maiores, em vários mais pequenos para haver menos pessoas juntas ao mesmo tempo.

Retomam-se as muitas atividades e projetos presencialmente sendo que a Câmara Municipal de Mação percorreu o concelho, através das suas técnicas do Serviço de Ação Social e do projeto “+ Atividade – Solidão”, parceria da Autarquia com a Fundação Calouste Gulbenkian, mantendo uma presença ativa junto da população mais idosa, inscrita no Clube Sénior e na Universidade Sénior e assinalando várias datas comemorativas.

Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação, diz que “julgamos ter condições para voltar a trabalhar com esta população mais idosa e sentimos que lhes fazem falta estas atividades sendo que há a frisar que os técnicos afetos a estes serviços não só responderam à necessidade de estar presente de formas novas junto desta população que, em muito casos, vive sozinha, pelo estabelecimento desde a primeira hora de contactos telefónicos, como foram mais além e levaram uma companhia, uma forma de distração e ocupação do tempo para aqueles com quem trabalham diariamente”.

