Ricardo Hipólito é o candidato da CDU à Junta de Freguesia de Alpiarça

Ricardo Manuel Arranzeiro Hipólito é o candidato da CDU a presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, nas próximas eleições autárquicas. Ricardo Manuel Arranzeiro Hipólito, de 63 anos, fez os seus estudos em Alpiarça, Santarém e Lisboa, licenciado pelo Instituto Superior de Agronomia, estagiou na Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior.

Foi professor dos ensinos preparatório e secundário, membro do Conselho Directivo da E. P. de Santarém e da Comissão Instaladora da E. P. nº 1 de Santarém. Trabalhou na Inspeção-Geral do Trabalho (actual ACT). É inspetor superior no Ministério da Cultura no qual, durante duas décadas, foi chefe de divisão e director de serviços.

Nas décadas de 70 e 80 fez parte da Secção Cultural do C.D. Os Águias e do Grupo Amador de Teatro de Alpiarça (GATA). Em 1973, na eleição de deputados para a Assembleia Nacional, colaborou na campanha

eleitoral da CDE no distrito de Santarém. Em 1983 faz parte da comissão fundadora da ALPIAGRA e foi membro da comissão executiva até à 3.ª edição. Colaborou com a Câmara Municipal de Alpiarça, na década de 80, nas áreas do Desporto e da Cultura e, a partir de 2010, em iniciativas culturais. Fez parte do núcleo inicial do Projecto de Candidatura Avieira a Património Nacional.

Em 1975 é eleito para a Comissão de Moradores do Centro Norte, em Alpiarça. Foi membro da Assembleia Municipal de Alpiarça (2001-2005), presidente da Assembleia de Freguesia de Alpiarça (2013/2017) e vogal da Junta de Freguesia de Alpiarça no actual mandato, eleito pela CDU.

Em 2021, foi mandatário concelhio da candidatura de João Ferreira à presidência da República. Desde a década de 90 tem desenvolvido recolhas de memórias documentais, fotográficas e orais de alpiarcenses para a salvaguarda do património imaterial e das memórias colectivas de Alpiarça, de onde resultou a edição de livros e artigos na web e em publicações periódicas.





